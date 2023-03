Juška, Švábíková a Mäki jsou ve finále HME, Staněk získal stříbro

Istanbul - Koulař Tomáš Staněk prodloužil svou medailovou sérii na halovém mistrovství Evropy. V Istanbulu při obhajobě titulu z Toruně získal stříbro a má čtvrtý cenný kov z této vrcholné akce za sebou. Stoprocentní úspěšnost v boji o postup měli čeští atleti v dnešním dopoledním programu. Do finále postoupili dálkař Radek Juška, tyčkařka Amálie Švábíková a mílařka Kristiina Mäki. Rozběhy na 400 metrů bez problémů zvládli Matěj Krsek, Lada Vondrová i Tereza Petržilková, kteří tak postoupili do podvečerního semifinále.

Fotogalerie

V kvalitní soutěži potřeboval Staněk k medaili výkon 21,90 metru, který je jeho nejlepším v hale od českého rekordu 22,17 z roku 2018. Porazil ho jen Ital Zane Weir, jenž jako první Evropan v této sezoně překonal dvaadvacetimetrovou hranici, a to o šest centimetrů.

Staněk po protrápené kvalifikaci zaútočil ve druhé sérii, kdy vylepšením sezonního maxima o 21 centimetrů na 21,90 předčil o centimetr průběžně vedoucího Itala. Weir mu to vzápětí ve třetím pokusu vrátil a český rekordman se už nezlepšil.

Díky životnímu výkonu na vrcholné akci ale Staněk uhájil stříbrnou pozici. Přiblížil se mu jen Ukrajinec Roman Kokoško, který v závěrečné sérii posunul národní rekord na 21,84 metru.

Stříbrný medailista z roku 2015 Juška, který se do nominace dostal díky divoké kartě od Českého atletického svazu, se mohl uklidnit už po původním skoku dlouhém 782 centimetrů. Na základě analýz výsledků předchozích šampionátů věřil v postup. "To už jsme byli v bezpečí. Šli jsme s rezervou, aby byly všechny tři pokusy," řekl České televizi svěřenec Josefa Karase.

Ve druhé sérii se o čtyři centimetry zlepšil, ve třetí přidal 784 centimetrů. Dlouho se držel na třetí pozici, až v závěrečném kole se propadl na sedmou příčku. Stejně jako na domácím halovém šampionátu závodil s bandáží na zraněné pravé ruce. "Aspoň nějaký podnět zaměstná tu opici v hlavě, odpoutá od všeho toho stresu a tak. Takže je to vlastně plus," poznamenal.

Jedna z medailových adeptek v tyčkařské soutěži Švábíková vstoupila do kvalifikace na 445 centimetrech a laťku překonala napoprvé. To se ukázalo jako klíčové. Na 455 centimetrech pak dvakrát neuspěla, ale nemusela absolvovat záchranářský poslední pokus, protože v kvalifikaci po výpadku soupeřek zbylo jen osm závodnic. Všechny tak prošly do sobotního finále. "Vyskákala jsem si to s odřenýma prstama. Jsem ráda, že jsem ve finále. Musím se trošičku sladit s rozběhem, byla jsem hodně nervózní, nechytala jsem tolik techniku," řekla.

Navzdory zdravotním problémům v halové sezoně se do dalšího velkého finále dostala na patnáctistovce Mäki. Rozběh zvládla výborně takticky a ve finiši uhájila třetí příčku znamenající přímý postup. Sezonní maximum si vylepšila na 4:10,86. "Byla jsem trochu nervózní před rozběhem. Tím, že jsem měla výpadek, sebevědomí nebylo takové jako vždycky. Při těchto závodech rozhoduje každá kolize, každé škobrtnutí. Soustředím se tam na to, abych se moc nestrkala a soustředila se na konec. Jsem moc spokojená," radovala se.

Poprvé na HME postoupila z rozběhu čtvrtkařka Vondrová, která v této fázi neuspěla v letech 2019 a 2021. Tentokrát v úvodním kole seběhla jako první a pak si jen kontrolovala pozici. Závěr mohla lehce vypustit, i tak zvítězila v čase 52,77. "Bylo to super. Trochu jsem se bála z té šestky, tak jsem to nahulila od začátku a potom jsem to kontrolovala. Nechtěla jsem udělat chybu jako ty roky před tím," řekla.

V závěrečném rozběhu se k ní přidala Petržilková. Vyvezla se s rychlou Polkou Annou Kielbasiňskou a s přehledem se udržela na druhé příčce znamenající přímý postup. V nejrychlejším rozběhu dne si vylepšila osobní rekord o pět setin na 52,14. "Můj cíl splněn. Já jsem se dneska cítila skvěle. Myslím si, že ještě tam mám rezervu," usmívala se.

Dvaadvacetiletý Krsek sbíhal v rozběhu jako první a vedoucí pozici udržel až do cíle. Porazil i obhájce titulu Ósara Hussilose ze Španělska. Výkonem 46,23 se celkově zařadil na druhé místo hned za favorizovaného Nora Karstena Warholma. "Je to sice druhý čas, ale viděl jsem postupující z jiných rozběhů, kteří běželi podobné časy a vypouštěli v cíli," řekl. Má trochu obavy, jak si poradí se dvěma čtvrtkami v jednom dni. "Stále jsem strašně unavenej, těžko říct," uvedl.

Kvalifikace a rozběhy s českou účastí:

Muži:

400 m: 1. Warholm (Nor.) 45,75, 2. Krsek (ČR) 46,23 - postoupil do semifinále.

Dálka: 1. Montler (Švéd.) 814, ...7. Juška (ČR) 786 - postoupil do finále.

Ženy:

400 m: 1. Kielbasiňská (Pol.) 51,77, 2. Petržilková 52,14, ...8. Vondrová (obě ČR) 52,77 - obě postoupily do semifinále.

1500 m: 1. Boboceaová (Rum.) 4:07,93, ...9. Mäki (ČR) 4:10,86 - postoupila do finále.

Tyč: 1. Murtová (Fin.) a Šutejová (Slovin.) obě 455, ...7. mj. Švábíková (ČR) 445 - postoupila do finále.