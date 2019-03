Glasgow - Dálkař Radek Juška ani na halovém mistrovství Evropy v Glasgow špatnou sezonu nezlomil. Nezopakoval úspěch z Prahy 2015, kde po nevýrazných výkonech v předchozích závodech vyletěl až k evropskému stříbru, a skončil sedmý. Výkonem 779 centimetrů o devět centimetrů zaostal za svým sezonním maximem.

Toho dosáhl na republikovém šampionátu v Ostravě, ze kterého se na poslední chvíli kvalifikoval na HME. Před tím se totiž nedokázal dostat ani přes hodnotu B limitu 777 centimetrů. Před dnešním finále doufal, že to zlomí a bude se mu dařit výrazně lépe. Chtěl minimálně nejlepší výkon roku. "Ta sezona nebyla, jak měla být, ale to nebyla ani v roce 2015 a pak jsem to zúročil až na té vrcholné akci v Praze. Tak nějak jsem doufal v něco podobné," svěřil se.

Pokud jde o fyzickou stránku, je na tom lépe než kdy dříve. "V posilovně jsem silnější, jsem rychlejší, bohužel to zatím nepřešlo v to skákání," uvedl. I dnes se cítil dobře, při rozcvičování se mu povedl jeden skvělý skok, ale ve finále se trápil. "Čekali jsme nějak všichni, že jeden tam musím trefit. Myslím, že to tam je, jenom jsem to nedokázal zúročit přímo v tom závodě," posteskl si.

Došly mu síly, když měli dálkaři mezi třetím a čtvrtým pokusem jen dva skoky pauzu, protože se měnilo pořadí, aby finalisté skákali od nejhoršího k nejlepšímu. "Na pátém (pokusu) jsem cítil, že veškerá energie je pryč. U toho šestého jsem už nevěděl, jestli tam doběhnu, nebo nedoběhnu. Bylo to složité. Myslím, že bych tady z fleku usnul, jak jsem vyždímanej," vykládal.

K halovému osobnímu rekordu 810 centimetrů z HME 2015 se letos ani zdaleka nepřiblížil. S trenérem Josefem Karasem bude probírat příčiny opakovaných nezdarů. "Ale rád bych na tohle všechno i zapomněl a šel do dalších závodů s čistou hlavou, abych se vrátil na toho starého Radka, který tady byl před rokem, před dvěma," uvažoval.

Doufá, že by to mohlo být už v létě. "Trenér říká, že všechno, co děláme, se na sebe nabaluje. Je to jako sněhová koule, když ji pustíte z kopce, tak se bude pořád zvětšovat. Já mu v tomhle věřím a doufejme, že venku to bude o něčem jiném," doplnil pětadvacetiletý dálkař.