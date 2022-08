Juška skončil na ME devátý ve finále dálky, Helcelet byl 11. v desetiboji

Mnichov - Po pondělním bronzu koulaře Tomáše Staňka čeští atleti v druhý den mistrovství Evropy v Mnichově další medaili nepřidali. Dálkař Radek Juška obsadil deváté místo, Adam Sebastian Helcelet byl v desetiboji jedenáctý. Mílařka Kristina Mäki a výškař Jan Štefela jsou ve finále, čtvrtkaři neuspěli.

Juška skočil ve finále 766 centimetrů a zaostal za svým výkonem z kvalifikace. Na postup do nejlepší osmičky by mu pravděpodobně stačil úvodní skok, při kterém ale těsně přešlápl. "Nevím přesně, kolik byl, ale myslím, že k (sedmi) devadesáti," litoval viditelně rozladěný český rekordman. Když ve třetím pokusu skočil 766 centimetrů, na chvíli byl v osmičce pro užší finále. Z té ho ale vzápětí vystrnadil Nor Henrik Flatnes.

"Špatně jsem to prožíval, protože 766 je docela ostuda. Bohužel se to dalo čekat," uvedl Juška. Na bronz stačil výkon 806 cm, což je vzdálenost, kterou v této sezoně překonal. Mistrem Evropy se stal stejně jako v roce 2018 v Berlíně řecký favorit Miltiadis Tentoglu. Olympijský vítěz z Tokia vyhrál v rekordu šampionátu a nejlepším letošním světovém výkonu 852 cm.

Helcelet v závěrečném běhu na 1500 metrů neudržel průběžnou devátou příčku a klesl na jedenácté místo. Ve dvoudenní soutěži nasbíral vicemistr Evropy z roku 2016, jehož přípravu poznamenaly zdravotní problémy, rovných 8000 bodů.

Skvělý finiš předvedl domácí reprezentant Niklas Kaul. Mistr světa z roku 2019 nejprve exceloval v hodu oštěpem, který ovládl s velkým náskokem výkonem 76,05 metru a posunul se na třetí místo. Suverénně pak vyhrál i patnáctistovku a sesadil z prvního místa Švýcara Simona Ehammera, který vedl od první disciplíny. Kaul zvítězil součtem 8545 bodů, Ehammerovi nestačil k triumfu ani švýcarský rekord 8468.

Zlato v běhu na 5000 m obhájil hvězdný Nor Jakob Ingebritsen, který může získat double stejně jako před čtyřmi lety. Ve čtvrtek ho čeká ještě finále závodu na 1500 m, v němž loni triumfoval na olympiádě. Pětku letos vyhrál už na mistrovství světa v Eugene.

Mílařka Mäki a výškař Štefela jsou ve finále ME, čtvrtkaři neuspěli

Kristiina Mäki poběží na atletickém mistrovství Evropy v Mnichově páteční finále závodu na 1500 metrů. České rekordmance stačilo sedmé místo v rychlejším druhém rozběhu a čas 4:04,40. Ve finále je i výškař Jan Štefela, který při premiéře na velké seniorské akci skočil 221 centimetrů a pronikl do čtvrtečního boje o medaile.

Druhá česká mílařka Diana Mezuliáníková nepostoupila, z pětice českých čtvrtkařů si start ve finále nevybojoval nikdo. Nejblíže byl Patrik Šorm, kterému chyběla desetina sekundy, neuspěla ani nasazená Lada Vondrová.

Loňská finalistka olympijských her Mäki v druhém rozběhu patnáctistovky útočila ze zadních pozic, v závěru se dokázala posunout na sedmé místo. Díky času postoupila ještě i osmá Ellie Bakerová.

"Viděla jsem, že je to rychlé, nechala jsem si odstup a sledovala to zezadu. Vyplatilo se, měla jsem hodně sil a mohla v závěru zrychlovat, jen jsem si počítala průběžné pořadí," řekla Mäki České televizi.

Mezuliáníková ještě při náběhu do cílové rovinky držela třetí místo, pak ji ale tři soupeřky předstihly a čas 4:07,37 na postup nestačil. Přímo postupovaly vždy čtyři mílařky, rozběh vyhrála obhájkyně titulu a stříbrná olympijská medailistka Britka Laura Muirová.

Ve výšce se prosadil loňský evropský šampion do 23 let Štefela, který si na třetí pokus vyrovnal venkovní osobní rekord 221 centimetrů. Limit byl sice ještě o sedm centimetrů výše, ale 221 cm zdolalo jen 13 závodníků. Rozhodčí ukončili kvalifikaci a český mladík z dělené desáté příčky postoupil. "Potěšilo mě to, když se řeklo, že už končíme a že se jde do finále. Ta euforie z toho závodu, jsem spokojený, že to tak vyšlo," radoval se jednadvacetiletý Štefela, který neskrýval euforii už po úspěšném pokusu na 221 centimetrech. Druhý český výškař Jan Adámek zapsal 212 centimetrů a skončil jednadvacátý.

Šorm v prvním semifinále čtyřstovky vyrovnal svůj nejlepší letošní čas 45,66 z pondělního rozběhu, ale na přímý postup to nestačilo a hned v dalším běhu ho rychlejší soupeři zbavili naděje. Do finále mu chyběla desetina sekundy.

"Kdybych měl vyšší dráhu (než druhou), věřím, že bych v tom finále byl," litoval Šorm. Matěj Krsek doběhl za 45,92 v druhém semifinále pátý, trojnásobný halový mistr světa a Evropy Pavel Maslák byl v posledním běhu šestý za 46,36.

Také pro Vondrovou a Terezu Petržilkovou znamenalo semifinále konečnou. Petržilková doběhla v úvodním semifinále předposlední za 52,38, nasazená Vondrová byla v druhém běhu čtvrtá, ale čas 51,83 jí ani zdaleka nestačil. "Nevím, co se stalo, asi nějaký osobní zkrat. Teď si připadám s prominutím jako blbec, když jsem každému vykládala, v jaké jsem přijela formě," řekla zklamaná Vondrová.

Do finále neprošel ani Damián Vích v běhu na 3000 metrů překážek.

Chodec Hlaváč byl na ME devátý na nové pětatřicetikilometrové trati

López byl v ulicích bavorské metropole zcela suverénní, zvítězil s bezmála tříminutovým náskokem. Soupeřům záhy unikl a po osmi letech navázal na evropské zlato z dvacetikilometrové trati, na které je i mistrem světa z Pekingu 2015. Hlaváč na něj ztratil téměř 11 minut, Lukáše Gdulu zastavila diskvalifikace.

Pětadvacetiletý Hlaváč byl z výsledku nadšený. "Deváté místo je úplně super. Doufal jsem, že když se to povede, že to bude první desítka. Začátek byl hodně pomalý, i předek začal hodně pomaličku, na první čtyřce všichni nechali minutu, minutu a půl oproti normálním časům. Bylo příjemné, že jsme se aspoň rozešli, ale pak to začali klasicky práskat, takže jsem zvolil svoje tempo, šel jsem to hodně podle pocitu, protože jsem věděl, že konec bude náročný, že se oteplí a bude svítit sluníčko. Na konci jsem sebral pár lidí, i když posledních pět kiláků bylo hrozných," řekl.

Po 23. místě na mistrovství světa se mu dařilo i na další vrcholné akci. "Celkově s letošní sezonou můžu být naprosto spokojený. Třiadvacáté místo na světě, deváté na Evropě, dobrý posun v osobním rekordu, jsem hrozně spokojený," pochvaloval si. Cítí ještě velké rezervy. "Letošní rok mě hodně nabil, je vidět, že mám rezervy, od kterých se můžu odpíchnout a ještě se posunout. Držet si vytrvalost a posunout se rychlostně, protože tempo, co chodí čelo, je neskutečné. Chodí jenom o trošku pomaleji než dvacítka. I na dvacítce musím provést ještě nějaký časový posun, pak to může být dobré," uvažoval.

Také Drisbiotiová si mohla stejně jako mužský vítěz dovolit už daleko před cílem nerušeně slavit, nejbližší soupeřku předčila o více než dvě minuty. V 38 letech získala první velkou medaili, před měsícem došla na MS v Eugene čtvrtá.

Ďurdiaková se dlouho držela na desátém místě, v závěru však zpomalila. "Od světa jsem měla spoustu zdravotních problémů, start tady byl nejistý ještě týden před závodem. Ale chtěla jsem to zkusit, zabojovala jsem, co jsem mohla. Bez tréninku a bez dobré váhy to asi nešlo líp," řekla chodkyně, která byla na červencovém MS kvůli zdravotním problémům stažena z trati necelé tři kilometry před cílem. Ani tentokrát se nevyhnula komplikacím. "Jsem spokojená, že jsem dokončila, protože jsem v průběhu tratě zvracela. Výsledek není špatný, doufala jsem v trochu lepší, ale bez tréninku to opravdu nešlo," dodala.

Adam Sebastian Helcelet zahájil druhou polovinu desetiboje druhým časem 14,36 sekundy v běhu na 110 metrů překážek, po skoku o tyči však klesl na desáté místo. Rychlejší nad překážkami byl pouze neohrožený lídr soutěže Simon Ehammer ze Švýcarska (13,75), který v Mnichově vyhrál už čtvrtou disciplínu a před večerním oštěpem a závěrečnou patnáctistovkou vede o 350 bodů.

Finále:

Muži:

100 m (vítr +0,1 m/s): 1. Jacobs (It.) 9,95, 2. Hughes 9,99, 3. Azu (oba Brit.) 10,13, 4. Volko (SR) 10,16, 5. Fall (Fr.) 10,17, 6. Olatunde (Ir.) 10,17.

5000 m: 1. J. Ingebritsen (Nor.) 13:21,13, 2. Katis (Šp.) 13:22,98, 3. Crippa (It.) 13:24,83, 4. Almgren (Švéd.) 13:26,48, 5. Foppen (Niz.) 13:27,93, 6. Parsons (Něm.) 13:30,38.

Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 852, 2. Montler (Švéd.) 806, 3. Pommery (Fr.) 806, 4. Cáceres (Šp.) 798, 5. Fincham-Dukes (Brit.) 797, 6. Flatnes (Nor.) 783, ...9. Juška (ČR) 766.

35 km chůze: 1. López (Šp.) 2:26:49, 2. Linke (Něm.) 2:29:30, 3. Giupponi (It.) 2:30:34, 4. Bermúdez (Šp.) 2:32:31, 5. Hilbert (Něm.) 2:32:44, 6. Úradník (SR) 2:35:44, ...9. Hlaváč 2:37:32, Gdula (oba ČR) diskvalifikován.

Desetiboj (po devíti disciplínách): 1. Ehammer (Švýc.) 7842 b. (100 m: 10,56 - dálka: 831 - koule: 14,24 - výška: 208 - 400 m: 47,40 - 110 m př.: 13,75 - disk: 34,92 - tyč: 520 - oštěp: 53,46), 2. Öiglane (Est.) 7683 (11,01 - 727 - 14,82 - 202 - 48,80 - 14,39 - 41,97 - 510 - 70,94), 3. Kaul (Něm.) 7664 (11,16 - 710 - 14,90 - 202 - 47,87 - 14,45 - 41,80 - 490 - 76,05), 4. Uibo (Est.) 7567, 5. Dester (It.) 7548, 6. Kazmirek (Něm.) 7513, ...9. Helcelet 7366 (11,13 - 728 - 15,30 - 199 - 50,16 - 14,36 - 43,44 - 460 - 63,44), Sýkora (oba ČR) nedokončil.

Ženy:

100 m (+0,1 m/s): 1. Lückenkemperová (Něm.) 10,99, 2. Kambundjiová (Švýc.) 10,99, 3. Neitaová (Brit.) 11,00, 4. Swobodová (Pol.) 11,18, 5. Lansiquotová (Brit.) 11,21, 6. Pérezová (šp.) 11,28.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 67,95, 2. Pudenzová 67,87, 3. Vitaová (obě Něm.) 65,20, 4. Van Klinkenová (Niz.) 64,43, 5. Cáová (Portug.) 63,67, 6. Toljová (Chorv.) 63,37.

35 km chůze: 1. Drisbiotiová (Řec.) 2:47:00, 2. Gonzálezová (Šp.) 2:49:10, 3. Madarászová (Maď.) 2:49:58, 4. Curiazziová (It.) 2:52:06, 5. Niedzialeková (Pol.) 2:53:12, 6. Barcellaová (It.) 2:55:04, ...12. Ďurdiaková (ČR) 3:01:19.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

100 m - semifinále: 1. Jacobs (It.) 10,00.

400 m - semifinále: 1. Hudson-Smith (Brit.) 44,98, ...10. Šorm 45,66, 16. Krsek 45,92, 20. Maslák (všichni ČR) 46,36 - nepostoupili do finále.

110 m př.: 1. Gaio (Švýc.) 13,46.

3000 m př.: 1. Zoghlami (It.) 8:30,67, ...21. Vích (ČR) 8:41,43 - nepostoupil do finále.

Výška: 1. Carmoy (Belg.), Fassinotti (It.), Ivanov (Bulh.), Potye (Něm.), ...10. Štefela všichni 221 - postoupil do finále, 21. Adámek (oba ČR) 212 - nepostoupil do finále.

Ženy:

100 m - semifinále: 1. Nieitaová (Brit.) 10,95.

400 m - semifinále: 1. Kaczmareková (Pol.) 50,40, ...14. Vondrová 51,83, 18. Petržilková (obě ČR) 52,38 - nepostoupily do finále.

1500 m: 1. Ennaouiová (Pol.) 4:02,73, ...7. Mäki 4:04,40 - postoupila do finále, 15. Mezuliáníková (obě ČR) 4:07,37 - nepostoupila.

Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 699.

Kladivo: 1. Skydanová (Ázerb.) 74,57.