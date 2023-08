Jurečka: Zájem zaměstnat lidi s postižením mají v ČR stovky zemědělských farem

České Budějovice - V Česku jsou stovky zemědělských farem, které mají zájem zaměstnat lidi s handicapem a stát se takzvanou sociální farmou. Nový zákon o sociálním podniku s pravidly sociálního podnikání by vláda měla projednat do konce roku. Díky zákonu by se lidé s postižením mohli postupně dostat i na otevřený pracovní trh, řekl dnes novinářům na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

"Už dlouhé roky je tady podpora pro sociální zemědělství z národních prostředků, z operačních programů, ale chyběla systémová koncepční podpora i pro sociální podnikání jako takové. A to se teď mění, máme připravený návrh zákona o sociálním podniku. Vytváří nástroje, jak systémově a dlouhodobě sociální podnikání podporovat. Bude možné třeba přes veřejné zakázky, přes systémy daňového a sociálního zvýhodnění podpořit tyto zaměstnavatele. Smyslem je, abychom lidem s různým typem handicapu dali příležitost se daleko více osobnostně rozvíjet, aby mohli být prospěšní třeba tím, že jsou zapojeni do zemědělské prvovýroby, do práce v sadech, při péči o hospodářská zvířata, při výrobě potravin," řekl ministr.

Nyní jsou v ČR stovky farem, které o zapojení do systému jednají s ministerstvem zemědělství (MZe). Řekl to předseda komise sociálního zemědělství při MZe Jiří Netík. "Je to (sociální farma) návrat k tomu, co tady bylo. Staré zemědělství, první republika. Na venkově byla normální příležitost, že tam slabší lidé dostali zaměstnání, stravu i bydlení," řekl Netík. V Česku již takto fungují desítky farem i firem, třeba v jihočeském Týně nad Vltavou nebo sdružení Neratov v Orlických horách.

Jurečka věří, že časem by sociálních podniků mohlo přibýt ve stovkách. Míní, že by dokázaly postupně integrovat daleko víc lidí než teď i na otevřený trh práce. "Tito lidé nemusí být jen v sociálně - terapeutických dílnách, ale mohou se posunovat, rozvíjet své dovednosti, až se dostanou na otevřený pracovní trh. To jim dnešní systém moc neumožňuje a přitom ten prostor nejenom v zemědělství je velký," řekl Jurečka.

Zákon o sociálním podniku by mohl platit od roku 2025, řekl ministr tento týden. Ministerstvo práce návrh zákona o sociálním podniku zveřejnilo v polovině května. Podle webového adresáře je v Česku 239 registrovaných sociálních podniků se 424 provozovnami. Podle výsledků vyhledávání se zemědělství věnují tři firmy. Jde o ovčí a včelí farmu a zahradu. Sociální podnik musí víc než polovinu zisku využít na podporu prospěšných cílů či do svého rezervního fondu na investice, stojí v zákoně. Rejstřík podniků by mělo vést ministerstvo.

Aby změny začaly platit, musí navrhovanou normu schválit Parlament a podepsat prezident. Návrh počítá s tím, že by zákon měl začít platit půl roku po svém přijetí. Část ustanovení by se pak zavedla od ledna 2026.