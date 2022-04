Jurečka vytvořil tým, který má připravit důchodovou reformu

Praha - Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ustavil tým, který má připravit důchodovou reformu. Jsou v něm experti, koaliční politici a zástupci ministerstev. Poprvé se sejde za týden, informovalo dnes ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v tiskové zprávě. Kabinet se v programovém prohlášení zavázal k tomu, že důchodovou reformu předloží do konce roku 2023 s cílem nastavit "stabilní systém férových důchodů".

MPSV označilo za cíl nového týmu připravit návrh, který zabezpečí adekvátní penze a zároveň stabilitu důchodového systému. "Aby systém byl dlouhodobě udržitelný, potřebujeme podpořit rodiny, flexibilitu práce a dořešit otázku penzí pro pracující v náročných profesích," uvedl v tiskové zprávě Jurečka.

Poradní tým je složený z expertů, zástupců koaličních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů a představitelů ministerstev práce a financí. Zhodnotit by měl i předchozí návrhy, především ty, které připravily důchodové komise pod vedením Martina Potůčka a Danuše Nerudové. Na základě toho by měl doporučit parametry změn důchodového systému. Potůčkovu komisi ustavila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) v roce 2014, komisi vedenou Nerudovou zřídila předchozí ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v lednu 2019.

Jurečka chce, aby systém podporoval odpovědnost lidí za stáří už od mládí. "S tím souvisí i aktivnější spoření na důchod a výraznější ocenění za počet vychovaných dětí," uvedl. Důchodový systém závislý na vybraném pojistném je podle Jurečky nutné stabilizovat dodatečnými příjmy. V reformě by chtěl také zajistit podporu flexibilních pracovních úvazků. Cílem není zvýšit věk odchodu do důchodu, pokud to nebude nutné.

MPSV chce umožnit postupný odchod do částečného důchodu spojený s částečnými pracovními úvazky a možností dobrovolně pracovat déle. Naopak v případě zaměstnanců v náročných profesích chce kabinet umožnit dřívější odchod do důchodu. Zásluhová složka důchodu má odrážet odvody daného člověka a počet vychovaných dětí. Snížit by se měla také potřebná délka doby pojištění pro dosažení nároku na důchod, nejlépe ze 35 na 25 let.

S tím, že český důchodový systém potřebuje zásadní reformu, souhlasily v posledních dekádách prakticky všechny parlamentní strany. Nad konkrétní podobou takové změny se už ale obecnou shodu najít nepodařilo. Jediným zásadním opatřením je postupné zvyšování důchodového věku. Další změnou bylo zavedení tzv. druhého důchodového pilíře, který prosadila vláda Petra Nečase (ODS) přes odpor levicové opozice od ledna 2013. Druhý pilíř zrušila koalice vedená ČSSD od ledna 2016.

Zamýšlená reforma penzí vychází z návrhů důchodové komise z minulého volebního období. Kabinet v programovém prohlášení slibuje mimo jiné zvýšení základní části penze všem, vyšší důchod za výchovu dětí, nový státní či veřejný fond ke spoření na stáří či dřívější penzi pro náročné profese.

Členové poradního týmu:

Expertní tým

- Helena Horská (hlavní ekonomka Raiffeisenbank v Praze),

- Štěpán Jurajda (náměstek ministryně pro vědu výzkum a inovace),

- Filip Pertold (zástupce výkonného ředitele think tanku IDEA při CERGE EI).

Zástupci koaličních stran

- Šárka Jelínková (KDU ČSL, senátorka),

- Jan Bauer (ODS, poslanec),

- Viktor Vojtko (STAN, poslanec),

- Miloš Nový (TOP09, poslanec),

- Jakub Michálek (Piráti, poslanec).

Zástupci ministerstev

- Lenka Kohoutová (ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, poradkyně ministra financí),

- Iva Merhautová (náměstkyně ministra práce pro řízení sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek).