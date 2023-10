Jurečka: Vláda schválila plán přeměny ústavů na komunitní péči do roku 2025

Praha - Vláda schválila plán opatření k přeměně velkých ústavů v menší komunitní zařízení se službami pro postižené a seniory na roky 2023 až 2025. Transformovat by se mohlo minimálně 50 zařízení. Novinářům to dnes po jednání kabinetu řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj je přijetí plánu kroků podmínkou pro čerpání evropských peněz, které se mají na modernizaci sociálních služeb pro potřebné použít. Využít se má osm miliard korun.

Třicetistránkový dokument s názvem Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře deinstitucionalizace sociálních služeb v ČR pro období 2023 až 2025 připravilo ministerstvo práce. Stanovuje pět cílů. Mezi ně patří příprava legislativního řešení, vytvoření podmínek pro svobodnou volbu klienta o podobě péče s ohledem na jeho důstojnost, nezávislost a začlenění, podpora změny ústavního modelu na komunitní, zajištění financí a zvýšení povědomí o důležitosti transformace.

"V zásadě je to materiál, který popisuje, jak v našich krajích chceme dále humanizovat sociální služby, jak prostory zámků a klášterů chceme transformovat na zařízení komunitního charakteru, abychom dokázali zlepšit péči o lidi se zdravotním handicapem. Minimálně 40 až 50 zařízení se bude moci transformovat na službu komunitního charakteru," řekl Jurečka.

Podle něj je přijetí dokumentu jednou z podmínek k čerpání evropských dotací. Výzva k podávání žádostí o evropské peníze z IROP (Integrovaný regionální operační program) je už připravena a kraje mají projekty hotové, uvedl ministr.

Podle schváleného materiálu by Česko do konce roku 2025 mohlo z IROP a z Národního plánu obnovy využít na investice do sociálních služeb osm miliard korun. Resort práce připraví analýzy současného stavu. Podle výsledků by se pak zacílí investice. Podle chystané novely zákona má mít domácí či komunitní péče přednost před ústavem. Upřesnit se má v zákoně i role a postavení pečujících. Vzniknout má registr žadatelů o služby. Údaje o přeměně zařízení a rušení ústavů by mělo ministerstvo sledovat a vyhodnocovat. Vytvořit by mělo monitorovací systém s ukazateli a údaji o službách.

Z prováděcích dokumentů k plánu obnovy a z informací z resortního webu vyplývá, že by ministerstvo práce mělo letos dokončit návrh reformy dlouhodobé péče o seniory a lidi s postižením. Do konce roku 2025 by měly vzniknout téměř tři stovky komunitních domovů s nejméně 5000 lůžek. Do konce příštího roku by mělo vzniknout 121 nových komunitních domovů. Sedm desítek zařízení mají být novostavby, pět desítek pak rekonstruované objekty. Dalších 167 objektů se má dokončit do konce roku 2025.

Transformaci služeb pro potřebné ministerstvo podle akčního plánu podporuje od roku 2007. V letech 2014 až 2020 se na deinstitucionalizaci využilo 1,83 miliardy korun z evropských peněz, z dalších dvou dotačních programů EU pak resort rozdělil asi 160 milionů korun, vypočítali autoři. Poukazují na to, že české financování služeb pro potřebné je nejisté. Poskytovatelé péče musí každý rok žádat o domácí dotace, na které není nárok. Omezuje to investice do rozvoje a zkvalitňování péče, stojí v akčním plánu.