Jurečka: Vláda musí řešit také otázku příjmů rozpočtu, ne jen úspory

Lidovci kritizují přílepek ministerstva financí k armádní legislativě

Lidovečtí ministři kritizují přílepek k armádní legislativě, který nařizuje státním podnikům vést účty u České národní banky. Novinářům to dnes řekli při příchodu na jednání vlády. Své výhrady budou chtít na dnešní vládní schůzi projednat. Kabinet dnes projedná návrhy ministryně Jany Černochové (ODS) na novou vojenskou legislativu, která uzákoní vydávání dvou procent HDP na obranu státu nebo shromažďování údajů pro případný odvod občanů. Návrhy zákonů mají za úkol zvýšit úroveň připravenosti státu k obraně i umožnit stabilní financování armády.

"Dále se navrhuje, aby účty podřízené státní pokladně musely mít po uplynutí přechodného období také státní podniky," uvádí důvodová zpráva k branné legislativě. "Součástí návrhu je taktéž úprava vztahující se ke zhodnocení postupu při ukládání nebo investování přebytků prostředků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny nebo při sjednávání přijetí nebo poskytnutí zápůjček a úvěrů," dodali úředníci.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) před novináři návrh týkající se státních podniků označil za přílepek a bude chtít po ministerstvu financí vysvětlení. Obává se, že se povinné zřízení účtů u ČNB negativně dotkne Lesů ČR. "Ten převod může být bolestivý, necitlivý a mohl by způsobit nemalé finanční ztráty," řekl. Chtěl by, aby se tato část novely projednávala samostatně. "Jsem si vědom toho, že když se to udělalo necitlivě třeba u exportní pojišťovny EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost), tak ta ztráta tam činila 300 milionů korun," doplnil.

Podle ministra práce a sociálních věcí a aktuálně také ministra životního prostředí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) dává větší logiku, aby firmy ve státním sektoru měly možnost mít správu peněz u soukromých bank. Podotkl, že privátní sektor nabízí větší rozsah služeb než ČNB. "Byl bych rád, abychom ponechali managementu svobodu rozhodování," dodal.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) vládě předložila dva legislativní balíčky. První chce zajistit povinnost vydávat ročně dvě procenta českého HDP na obranu. K tomu se ČR v NATO opakovaně zavázala. Vládní koalice chce slib naplnit nejpozději do roku 2025. Podle důvodové zprávy k navrhovanému zákonu by norma mohla začít platit od 1. července. Vztahovala by se tak již na rozpočet na příští rok. Proti střednědobému rozpočtovému výhledu by tak ministerstvu obrany příští rok stouply příjmy o asi 21,5 miliardy korun, plány dosud počítaly s obrannými výdaji ve výši 130 miliard. Podle Nekuly i Jurečky čím dřív ČR svůj závazek naplní, tím to bude pro ní lépe. Ministerstvo navrhuje také změnu financování armádních strategických projektů.

Druhý balíček zákonů se týká změn hned několika norem. Podle ministerstva neumožňují, aby se stát efektivně připravoval na svou obranu již v době, kdy ještě není vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav. Úřad by tak nově mohl shromažďovat údaje o možných brancích ještě před dosažením těchto stavů. Využívat k tomu bude moct již existující informační systémy veřejné správy. Nyní požadované údaje mohou úřady začít zpracovávat až po zahájení odvodního řízení.

Změna má dále umožnit, aby lidé s brannou povinností požádali o tzv. dobrovolné předurčení, tedy o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti v době mimo ohrožení státu a válečného stavu.