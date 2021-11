Jurečka: V zemědělství se nemůže razantně škrtat

Praha - Zemědělství nemůže být oblastí, kde se budou dramaticky ořezávat výdaje, řekl ČTK předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Možností jsou podle něj jiné podpory než jen přímé dotace, například některé dotační prostředky by se mohly osvobodit od daně z příjmu. K tomu, jestli se v nové vládě stane ministrem zemědělství, se nechtěl vyjadřovat. U evropského rozvojového programu se podle něj bude strana snažit usilovat, aby byla podpora vyšší než současných 35 procent z českých zdrojů.

Podle Jurečky je potřeba většinu zemědělských priorit z programového prohlášení vlády začít plnit v prvním roce až prvních 18 měsících. Jde například právě o rozjezd nového období evropské zemědělské politiky, včetně začátku nových operačních programů.

Dodal, že bude usilovat o vyšší možnosti spolufinancování evropského programu, aby byly také peníze na investice v evropském rozvojovém programu. "Ale zároveň (jako vláda) říkáme, že chceme řádně hospodařit," dodal. Kdyby zemědělské podniky hospodařily stejně jako předchozí vedení státu, tak by podle něj už dávno skončily.

U jednotlivých programů je pak podle něj třeba přehodnotit priority a nastavit dotace tak, aby pomáhaly především nejpostiženějším oborům. Tím je například chov prasat. Naopak se podle něj poměrně dost dávalo peněz v rámci národního programu pro zpracovatele. "U prasat si to na rovinu řekněme, to už není o udržování soběstačnosti, ale o tom, jestli jsme schopni vytvořit podmínky, aby naši zemědělci od této práce nemuseli odcházet, zda příští čtyři roky udržíme ten stav v chovu vepřového jako je dnes, tak si budeme moci gratulovat," dodal.

Stát pak bude muset také řešit přechod chovatelů drůbeže na voliérové nebo halové chovy drůbeže. Bude se také snažit omezit investiční dotace pro firmy, které nemají ani 30 procent ze zemědělské činnosti. Podle něj by ale mělo jít i o přidružené činnosti. Na tyto dotace by se pak neměly podívat společnosti, které mají hlavní obraty například z prodejů zemědělské techniky. V ČR je jako jeden z hlavních prodejců hustopečská společnost Agrotec z holdingu Agrofert, který do roku 2017 patřil současnému premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Firmě předloni klesly tržby o 210 milionů na 4,37 miliardy korun. Klesl i zisk, a to ze 111 milionů v roce 2018 na předloňských 61 milionů.