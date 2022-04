Jurečka: Úřady práce dostaly dosud přes 20.000 žádostí o solidární příspěvek

Kamenice (u Prahy) - Úřady práce dostaly přes 20.000 žádostí o solidární příspěvek na ubytování uprchlíků. Vyplácet by ho měly začít příští týden. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). O solidární příspěvek je možné žádat od 11. dubna. Lidé, kteří zdarma ubytují příchozí z válečných oblastí na nejméně 16 dnů v měsíci v kuse, mohou od státu na pokrytí výdajů na osobu získat 3000 korun. Na domácnost na měsíc je to pak nejvýš 12.000 korun. Podle Jurečky by měl být do dvou týdnů hotov návrh úpravy parametrů s přesnějším nastavením podpory.

"Jsme v situaci, kdy o solidární příspěvek požádalo víc než 20.000 žadatelů. Výplaty by měly začít příští týden," uvedl Jurečka.

O solidární příspěvek je možné žádat jen elektronicky. Jurečka se už minulý týden omluvil za potíže s vyřizováním kvůli problémům systému a náporu na úřady práce. Podle ministra je jejich zatížení nyní enormní. Řekl, že úředníci běžně za měsíc vyřizují kolem 600.000 až 700.000 případů, za poslední měsíc a půl o 300.000 víc.

Experti na sociální problematiku nynější nastavení příspěvku kritizují. Poukazují na to, že stát podporuje stejnou částkou ubytování v pokoji i v celém bytě. Šéf organizace Člověk v tísni Šimon Pánek ještě před schválením dávky v březnu řekl, že při poskytnutí pokoje by ubytovatelé měli dostávat příspěvek na náklady. Zmínil 1000 korun na osobu, nejvýš ale 5000 korun. Ti, kteří by pronajali byt, by pak dostávali nájem. Stát by mohl poskytovat na osobu třeba 4000 korun, nejvýš ale 14.000 korun na měsíc na domácnost. Celková částka by byla nižší než tržní nájem, odpovídat by mohla třeba 70 procentům, popsal koncem března Pánek.

Nedávná analýza ukázala, že při čtyřtisícovém příspěvku na osobu by majitelé byli ochotni pronajmout až kolem 50.000 bytů. Podle odborníků by se podpora měla poskytovat po omezenou dobu. Po pár měsících by klesla, když by si příchozí našli práci.

Podle Jurečky se na návrhu úprav nynějšího nastavení pracuje. Odlišit by se měla podpora ubytování v pokoji a bytě, zohlednit by se mohly i případné výdaje na opravu a dovybavení neobsazeného bytu. "Na to všechno chceme pamatovat, protože jsme si vědomi, že penziony a restaurace chtějí zahájit turistickou sezonu. Jsou tu regiony, kde máme volné kapacity bytového fondu a neobsazené byty," dodal šéf resortu práce.