Jurečka: Úřady by měly začít v noci s výplatou 5000 Kč na dítě žadatelům

Praha - Úřady práce by měly začít dnes v noci s výplatou příspěvků 5000 korun na děti lidem, kteří o dávku od minulého pondělí požádali. Peníze by žadatelé měli mít na účtu koncem týdne. Po jednání vlády to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle premiéra Petra Fialy (ODS) o podporu požádalo 366.000 rodin na asi 575.000 dětí. Dalších asi 240.000 dětí s dětskými přídavky dostalo dávku automaticky.

"Dnes v noci bychom měli začít spouštět výplaty, aby na konci týdne rodiče začali dostávat příspěvky na účet," uvedl Jurečka.

Jednorázovým příspěvkem 5000 korun chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Dávka je pro děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Získat ji mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Domácnosti s přídavky na děti ji dostávají automaticky, ostatní musí požádat.

Žádat je možné od 15. srpna on-line nebo osobně v Czech Pointech na radnicích či krajských úřadech. Lidé elektronicky podali za první týden 254.000 žádostí, uvedlo ministerstvo. Podle jeho údajů má na dávku nárok celkem asi 1,6 milionu dětí. Podle Jurečky stát už vyplatil 1,2 miliardy korun rodinám na 240.000 dětí s dětským přídavkem. Celkem i s žádostmi podpora zatím pokrývá téměř 810.000 dětí, uvedl ministr.

Nárok na 5000 korun má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Do milionového příjmu se započítává výdělek ze zaměstnání a podnikání, výživné, výsluhy, náhrady mzdy či platu, odměny, pojistné plnění, dávky, důchody, nájmy či ostatní příjmy, které se v Česku daní. Zohledňovat se nebudou případné výhry.

Podle Jurečky vyplnění formuláře on-line trvá několik minut a problémy nejsou ani s podáváním žádostí v Czech Pointech. Potíže se objevily první den, systém nestíhal ověřovat elektronickou identitu žadatelů.

Někteří experti na sociální problematiku příspěvek kritizují. Podle nich je příliš plošný. Poukazují také na to, že jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže. Doporučovali zvýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluví o uplácení voličů před podzimními volbami.