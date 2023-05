Jurečka: Společný vyměřovací základ pro důchody bude i pro registrované partnery

Praha - Stanovení výše důchodu ze společného vyměřovacího základu, s kterým počítá vládní návrh penzijní reformy, se bude vztahovat na manžele i na registrované partnery. V dnešním pořadu České televize Týden v politice to uvedl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Uvedl, že se uvažuje i o dobrovolném rozšíření tohoto modelu také na páry, které nejsou sezdány nebo registrovány. Jurečka tomu ale není nakloněn. Je zastáncem toho, že institut společného vyměřovacího základu má být určen jen pro ty, kteří žijí v manželství či registrovaném partnerství.

V Česku mohou páry stejného pohlaví uzavřít registrované partnerství, vstoupit do manželství jim zákon neumožňuje. Partneři mohou získat informace o zdravotním stavu svého protějšku, mohou po něm také dědit jako v manželství. Nemají ale společné jmění ani nárok na vdovský či vdovecký důchod. Sirotčí penzi nemusí získat ani jejich potomek. Adopci zákon registrované dvojici zakazuje. Sněmovna zatím na základě dohody koaličních frakcí nezahájila úvodní kolo projednávání novely, která by manželství mezi lidmi stejného pohlaví v Česku umožnila.

Podle vládního návrhu důchodové reformy by penze měla mít tři části - základní, zásluhovou a dobrovolně naspořenou. Povinná doba pojištění pro získání důchodu se má zkrátit z 35 na 25 let. Lidé by měli mít možnost posílat svým rodičům či prarodičům procento svých důchodových odvodů. Manželům by se mohla stanovit výše důchodu ze společného vyměřovacího základu. Umožnit se má dřívější penze pro náročné profese. Podpořit se má práce v důchodovém věku, odpracované roky se mají víc zohlednit.