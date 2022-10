Jurečka: Snížení důchodů by se týkalo 3000 komunistických prominentů

Praha - Prominentům bývalého komunistického režimu by se mohly od roku 2024 snížit starobní penze. Klesnout by mohly o 300 korun za každý i započatý rok ve funkci či službě. Týkalo by se to asi 3000 lidí. Navrhuje to ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a další poslanci. Jurečka to dnes řekl na tiskové konferenci. Pozměňovací návrh k důchodové novele, která upravuje možnost dřívějších penzí pro záchranáře, předložil dnes. Podle šéfa bezpečnostního výboru Pavla Žáčka (ODS) by seznam bývalých vedoucích funkcionářů sestavil Ústav pro studium totalitních režimů. Žáček dodal, že by jim po snížení penze neměla klesnout pod nynější průměrný důchod. Sociální správa v červnu seniorům a seniorkám vyplácela v průměru 17.299 korun.

"Mohlo to přijít dřív, ale lepší pozdě než vůbec. Velká část zemí takzvaného bývalého východního bloku tento krok udělala. Je to krok, který je morální i symbolický," řekl k návrhu Jurečka. Zmínil, že bývalý totalitní režim lidi perzekvoval a upíral jim práva a jeho vrcholní představitelé tomu napomáhali. Za své služby pak měli nadprůměrný plat a další výhody, vysoké výdělky a výsluhy se pak promítly i do vysokých penzí.

S návrhem Jurečka přišel už loni v létě v minulém volebním období ještě jako opoziční poslanec, i když v jiné podobě. Po konzultacích s experty se teď nastavení upravilo. Podle nynějšího záměru by se prominentům komunistického režimu měla snížit o 300 korun za každý započatý rok ve funkci či službě zásluhová procentní výměra starobní penze, která se odvozuje od výše odvodů z výdělků. Týkat by se to mělo lidí ve vyjmenovaných funkcích, například členů nebo kandidátů ústředního výboru komunistické strany, předsedů tehdejšího Parlamentu i národních výborů, generálních a hlavních vojenských prokurátorů, vybraných vojáků, policistů a příslušníků státní bezpečnosti ve vysokých hodnostech a členů Hlavního štábu Lidových milicí či Pohraniční stráže. Výjimku by měli mimo jiné lidé, kteří byli později rehabilitováni.

Krácení důchodů komunistických exponentů v někdejším Československu by mělo podle předkladatelů "hrát symbolickou roli", cílem podle nich není znatelný propad jejich životní úrovně. Jurečka v podkladech ke svému loňskému návrhu uvedl, že účelem není pomsta, ale nastolení spravedlnosti. Dnes ministr řekl, že na návrhu je v koalici shoda.

Jak vysoké důchody prominenti totalitního režimu pobírají, podklady k minulému návrhu neuvádějí. Podle Žáčka by se jim penze po úpravě neměla snížit pod průměrný důchod. Průměrná penze od sociální správy činila letos v červnu 17.299 korun, po valorizacích by se částka příští rok v lednu měla dostat na asi 19.500 korun. Své důchodové systémy mají i obrana a vnitro, jejich průměrná částka je ale vyšší.