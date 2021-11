Jurečka: Situace nyní nevyžaduje nouzový stav, byl by pro testování ve firmách

Jurečka ocenil, že se ministerstvu práce podařilo prosadit valorizace některých klíčových podpor a dávek či minimální mzdy. "Ale je tu jedna dost zásadní věc, a to je stav IT systémů v rámci resortu MPSV, kde je ten stav nejhorší ze všech ministerstev v ČR," řekl Jurečka. Hrozí podle něj i to, že stát bude mít kvůli počítačovým systémům problém zabezpečit výplaty některých dávek.