Jurečka si pochvaloval, že pro něj bude brzký gól ve Slavii psychickou vzpruhou

Praha - Fotbalista Václav Jurečka si pochvaloval, že se hned ve druhém soutěžním utkání za Slavii dočkal premiérového gólu. Osmadvacetiletý útočník odčinil neproměněnou šanci z úvodního venkovního duelu před týdnem a brankou a asistencí u vedoucí trefy přispěl k drtivé domácí výhře 7:0 v odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy proti gibraltarskému outsiderovi St Joseph's. Letní posilu červenobílých potěšilo také to, že Vršovičtí překonali nejvyšší pohárové vítězství v historii klubu.

"Myslím, že gól mi hodně pomůže. Nějakou šanci už jsem měl na Gibraltaru, tam mi to nevyšlo. Ta šance byla obrovská, ale špatně jsem si to zpracoval. Řekl jsem si, že na to nebudu myslet, takový je fotbal. Dnes mi to vyšlo, přidal jsem k tomu i asistenci, takže pro mě psychická vzpruha," řekl na tiskové konferenci Jurečka.

Slávisté měli jako jednu z hlavních motivací do odvety překonat historicky nejvyšší klubovou výhru v pohárech. Dosavadním maximem v soutěžích UEFA byly tři vítězství 5:1. "Motivace to určitě byla. Pan Trpišovský nás na to upozorňoval, že by to bylo dobré rekord překonat, když k tomu máme takovou příležitost. Říkali jsme si, že když zápas bude probíhat, jak si představujeme, tak bychom ten rekord chtěli udělat. Jsme rádi, že jsme to zvládli, a myslím, že nám to pomůže do dalších zápasů," uvedl Jurečka.

Druhý nejlepší střelec minulé ligové sezony je v ofenzivě velmi univerzální a tentokrát nastoupil na pravém křídle. "Co se týče mého pocitu, líp se asi cítím na hrotu. Ale jsem rád, že mi dnes trenér dal šanci na kraji. Chtěl jsem se mu odvděčit za důvěru. Konkurence je ve Slavii veliká a nemůžete si vybírat, kde nastoupíte. Takže jsem rád za tu šanci a důvěru a chtěl jsem ji splatit co nejvíce," prohlásil Jurečka.

Se spoluhráči si poprvé vyzkoušeli nově položený trávník na stadionu v Edenu. "Na Slavii je hřiště fantasticky připravené. Trénink jsme sice na něm předtím neměli, ale nějak jsme na to nemysleli. Aktivita byla z naší strany dobrá v obou poločasech a cíl jsme splnili. S trávníkem jsme byli spokojení," uvedl Jurečka.

Ve 3. předkole narazí slávisté na Panathinaikos Atény, dvojutkání začnou za týden doma. "Myslím si, že to bude těžký soupeř, ale my máme ještě Hradec Králové (v lize). Čeká nás těžký venkovní zápas, musíme do toho vstoupit dobře. Až potom nás čeká náročný dvojzápas. Ale myslím, že máme kvalitu na to, abychom to zvládli a postoupili," dodal Jurečka.

Je to perfektní cesta, jak oslavit narození dítěte, řekl po dvou gólech Olayinka Jeden ze svých nejlepších týdnů prožívá slávistický fotbalista Peter Olayinka. Nigerijskému křídelníkovi se v úterý narodila dcera Gemma a šestadvacetiletý hráč to v dnešní odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy s gibraltarským outsiderem St Joseph's oslavil dvěma góly. Dvakrát v jednom soutěžním duelu skóroval během působení ve Slavii vůbec poprvé. "Skoro ani nezvládnu přemýšlet... Je to perfektní cesta, jak oslavit narození mého dítěte. Jsem dnes nejšťastnější člověk na světě a děkuji bohu, že to všechno umožnil," uvedl pro klubovou televizi Olayinka po rekordním pohárovém vítězství Pražanů 7:0, po němž červenobílí stvrdili postup přes gibraltarského trpaslíka. Nigerijský křídelník se v odvetě v Edenu postaral v 18. a 28. minutě o první a třetí branku, v obou případech se prosadil hlavičkou po centrech ze strany. "Myslím, že více mě potěšil ten první gól. Opravdu jsem si ho užil," prohlásil Olayinka. Branky po narození potomka oslavil tradičně - "kolébkou". "Byl jsem tomu otevřený. Byl jsem velmi motivovaný dnes skórovat a povedlo se mi to dvakrát, což je super. Jsem z toho opravdu nadšený," pochvaloval si Olayinka. V nedávné době měl několik nabídek, především z tureckých klubů, ale zatím v Edenu zůstává. Těší se na 3. předkolo Konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. Dvojzápas rozehrají Pražané za týden. "Těším se na celou sezonu. Všichni se na tyto zápasy připravujeme, čeká nás hodně tvrdé práce," doplnil bývalý hráč pražské Dukly.