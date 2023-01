Jurečka s Bartošem spojují hlasování o nedůvěře s volbami hlavy státu

Praha - Vicepremiéři Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Ivan Bartoš (Piráti) spojují vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, které avizovalo hnutí ANO, se snahou vytvořit prostor bývalému premiérovi a kandidátovi na prezidenta Andreji Babišovi (ANO) před druhým kolem volby hlavy státu. Řekli to na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že pokus o svržení kabinetu nebude úspěšný.

Na vyvolání sněmovního jednání o vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS) se v úterý shodl klub hnutí ANO. Žádost o svolání schůze chce podat do konce tohoto týdne, Hlasování by se tedy mohlo konat mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby. Šéfka klubu ANO Alena Schillerová postup zdůvodnila tím, že koalice v úterý zamezila sněmovní debatě o opozičních tématech.

Bartoš považuje odůvodnění pro vyvolání hlasování o nedůvěře tím, že se nedostaly opoziční body na program jednání Sněmovny, za naprosto liché. Z dřívější zkušenosti z opozičního působení podotkl, že je "velkou slávou, když se oproti vládním stranám podaří zařadit nějaké body na plánovaný program schůze, kde je harmonogram domluvený z grémia."

Rozhodnutí hnutí ANO vnímá jako tah pro vytvoření mediálního prostoru mezi oběma koly prezidentské volby za předpokladu, že by šéf ANO Babiš do druhého kola postoupil.

Podle Jurečky Schillerová před necelým měsícem deklarovala, že ANO nebude hlasování o nedůvěře vyvolávat. "Nevím, co se za ten měsíc fakticky změnilo, ale je evidentní, že to je spojeno se snahou využít prostor v rámci finále prezidentské kampaně," uvedl. Členové kabinetu jsou podle něj připraveni vystoupit a obhájit svoji práci.

"Je to právo opozice takovýto krok vyvolat. O tom, jak to bude probíhat, jak to bude dlouhé a jestli to bude větší či menší blábolení, si udělá každý potom obrázek sám," dodal ministr práce a sociálních věcí. Už v úterý uvedl premiér Petr Fiala (ODS), že se opoziční hnutí snaží o prezidentskou kampaň na úkor Parlamentu.

Podnět k vyslovení nedůvěry vládě musí podepsat nejméně 50 poslanců. Klub ANO čítá 72 členů. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) musí schůzi svolat podle jednacího řádu neprodleně po obdržení žádosti. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů. Koaliční tábor ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů má 108 hlasů.

Hnutí SPD oznámilo úmysl vyvolat ve Sněmovně hlasování o nedůvěře vládě v polovině prosince. Jeho klub ale čítá 20 členů, lídr SPD Tomio Okamura chtěl jednat s ANO o případné podpoře podnětu tento měsíc.

Prvnímu opozičnímu pokusu o svržení odolal Fialův kabinet loni v září. Hlasování o nedůvěře vyvolalo ANO s podporou SPD kvůli aféře kolem už bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka a vládnímu postupu v řešení zejména energetické krize.

Ze 17 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl v historii samostatné ČR jeden. V roce 2009 Sněmovna sesadila vládu Mirka Topolánka (ODS).