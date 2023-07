Jurečka: Průměrná penze by mohla od ledna být 20.700 Kč - ŽIVĚ

Praha - Průměrný starobní důchod by se mohl v lednu příštího roku dostat na 20.700 korun. Proti konci letošního roku by se mohl zvednout zhruba o 400 korun. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zvednout by se podle něj měla jen základní část penze, která je pro všechny stejná. Přesné údaje budou po 4. září.

Průměrný starobní důchod činil na konci prvního čtvrtletí 19.461 korun. Letos od letošního června se zvedl zhruba o 760 korun. Starobní penze od sociální správy pobírá 2,36 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody pak dalších 479.000. Několik desítek tisíc penzí vyplácejí systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra. Jejich průměrné starobní důchody jsou o pár tisíc vyšší.

Svou reformu penzí vláda představila 11. května. Podle návrhu by se měl penzijní věk nastavit podle očekávané doby dožití každý rok lidem, kterým bude 50 let. Nové důchody by měly být o něco nižší než dnes, část peněz by si lidé měli na stáří naspořit. Garantovaná penze by měla činit pětinu průměrné mzdy místo nynější desetiny. Minimální odvody živnostníků by se měly v příštích letech o něco navýšit. Náročné profese by měly mít možnost chodit do penze dřív.