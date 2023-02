Jurečka promítne výhrady k fungování úřadu práce do ředitelova hodnocení

Praha - Své výhrady a nespokojenost s fungováním úřadu práce se chystá ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) promítnout do služebního hodnocení generálního ředitele. Poté oznámí případný další postup. Jurečka to dnes řekl novinářům. Úřady práce čelí od loňska náporu. Sklízejí kritiku za zpožďování vyřizování a vyplácení dávek. Jurečka šéfa úřadu Viktora Najmona kritizoval opakovaně. Dnes na jednání sociálních výborů Sněmovny a Senátu uvedl, že úřad práce nefunguje dobře.

"Své výhrady logicky promítnu do služebního hodnocení, které podle zákona o státní službě budu pro pana generálního ředitele připravovat. Až služební hodnocení dokončím, pak oznámím, co to případně může mít za další souvislosti. Nechci předjímat. Připravuji všechny věci, které jsem opakovaně zmiňoval, právě do služebního hodnocení," řekl Jurečka. Podle ministra nefunguje v úřadě dobře řízení a rozdělování práce mezi přetížené a méně vytížené pobočky. Míní, že práce s lidskými zdroji není efektivní. Má i další výhrady. "Poznatky jsou opřeny o konkrétní fakta. O to, co je v kompetenci vedení," uvedl šéf resortu. Dodal, že postupuje přesně podle služebního zákona.

Úřady práce čelily od loňského jara náporu. Tvořily se u nich fronty. Míří na ně v posledních měsících kritika kvůli zpožďování dávek. O situaci v úřadu jednal loni začátkem prosince sněmovní sociální výbor. Vyzval ministra, aby s ředitelem úřadu okamžitě zajistili rychlé vyplácení všech podpor potřebným. Jurečka si pak postěžoval, že Najmon není při řešení potíží aktivní. Zopakoval, že je s jeho prací delší dobu nespokojen, musí ale postupovat podle služebního zákona. Najmon ČTK pak sdělil, že by ministrovy výtky mohly být zástupné a účelové kvůli snaze změnit vedení úřadu. Bránil se tím, že agendy výrazně přibylo, počet pracovníků se ale nezvedl a digitalizace je postupná. Uvedl, že se ministrův postoj liší od jeho posledního hodnocení, kdy šéf resortu výhrady neměl. Hodnocení se podle informací ČTK týkalo ale roku 2021, Jurečka dokument krátce po svém nástupu do funkce jen podepsal.

Hodnocení ve státní službě se provádí většinou jednou ročně, a to obvykle v prvním čtvrtletí za předchozí rok. Pokud je nepříznivé, opakuje se po šesti měsících. Šéfy státních úřadů hodnotí příslušní ministři.

Služební hodnocení obsahuje "známkování" výsledků. Ty mohou být vynikající, velmi dobré, dobré, dostačující či nevyhovující. Pokud byly nevyhovující, další hodnocení by mělo následovat po třech měsících.

Zákon zmiňuje odvolání, snížení či odejmutí osobního příplatku. U služebního místa představeného upravuje odvolání, pokud je v hodnocení závěr o nevyhovujících nebo dostačujících výsledcích. Ukončit je možné služební poměr zaměstnance, pokud byl podle dvou hodnocení po sobě výkon nevyhovující. Vedoucí úřadu proti hodnocení námitky podat nemůže.