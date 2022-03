Jurečka příští týden navrhne valorizaci různých dávek, rozhodne koalice

Praha - Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) předloží příští týden vedení vládních stran návrhy případné valorizace různých dávek a podpor kvůli růstu cen. Navýšení by se mohlo týkat životního minima, rodičovské, příspěvků na mobilitu pro postižené či daňové slevy na poplatníka a děti. Koalice rozhodne, které kroky by se mohly podniknout ještě letos. Jurečka to řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády.

Spotřebitelské ceny v Česku prudce rostou. V únoru se meziročně zvedly o 11,1 procenta. O valorizaci rodičovské mluvili v úterý Piráti. Navrhovali také bonus 400 až 800 korun pro domácnosti kvůli zdražování energií, který by se platil z výnosu z DPH. Šéf pirátského klubu Jakub Michálek řekl, že možností pomoci rodinám je celá řada a v návrzích je "asi 16 možných opatření". Podle Jurečky se debata v koalici vede v posledních dvou týdnech.

"Příští týden předložím návrh valorizace více podpor. Cílem koalice je reagovat na vysoké ceny a inflaci," řekl Jurečka. Vedle rodičovské zmínil životní minimum, příspěvek na mobilitu pro zdravotně postižené či mimořádné zvýšení daňové slevy na poplatníka a děti. Podle ministra a šéfa vládních lidovců koalice příští týden rozhodne, které kroky se podniknou ještě letos a které případně od ledna.

Rodičovská činí 300.000 korun. Naposledy se zvedala od ledna 2020, a to o 80.000 korun. Rodič si může určit, jak vysokou částku bude měsíčně pobírat. Čím je příspěvek vyšší, tím rychleji se celková suma vyčerpá. Od ledna 2020 se podle údajů Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny zvedly o 15,2 procenta.

Životní minimum, které se používá pro určení nároku na dávky či stanovení výše některých podpor, činí pro samotného dospělého 3660 korun. Pro dospělé v rodině a děti je nižší. Naposledy se valorizovalo od dubna 2020. Zohledňovala se cenová hladina do konce září 2019. Od října toho roku se ceny zvedly o 17,3 procenta.

Příspěvek na mobilitu je pro lidi s průkazem ZTP či ZTP/P. Činí 550 korun měsíčně. Naposledy vzrostl o 150 korun od ledna 2018. Daňová sleva na poplatníka činí pro letošek 30.840 korun. Na první dítě by to mělo být 15.204 korun, na druhé 22.320 korun a na třetí a další pak 27.840 korun. U postižených dětí jsou slevy vyšší.