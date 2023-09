Jurečka: Příspěvek na péči by mohl vzrůst v 1. pololetí 2024, o částce se jedná

Praha - Příspěvek na péči by se mohl navýšit v prvním pololetí příštího roku. Vzrůst by mohl hlavně lidem, kteří žijí v domácím prostředí. Na přesných částkách by se koalice mohla dohodnout do konce letošního roku. Na dotaz ČTK to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Přidání si vyžádá několik miliard korun. Podle ministra resort peníze na zvednutí příspěvku v navrhovaném rozpočtu nemá a potřebnou sumu na výdaje chce zajistit až příští rok přesunem ve státní pokladně.

Ministerstvo práce minulý týden informovalo o shodě v koalici na navýšení příspěvku a o tom, že by mohl vzrůst od července 2024. Jurečka přidání prosazoval kvůli zdražování už letos. Jeho úřad ještě předtím v lednu předložil návrh novely o sociálních službách, která měla dospělým upravit nejnižší ze čtyř příspěvků z 880 na 2000 korun a také zavést pravidelnou valorizaci dávky. Na opatřeních dohoda nebyla, z chystané normy se vyškrtla. O příspěvku se pak znovu debatovalo při jednáních o konsolidačním balíčku, kdy se lidovci snažili zachovat rušenou daňovou slevu na manželku či manžela, kteří pečují o blízké.

"Nebudeme podporu realizovat přes slevu na manželku či manžela, protože to je jen pro určitý okruh osob. Netýkalo by se to všech, kteří pečují. Budeme tu podporu realizovat tím, že se dohodneme a v průběhu toho prvního pololetí příštího roku bychom zvýšili příspěvek na péči," uvedl Jurečka. V koalici předloží návrh na zvýšení jednotlivých částek. Předpokládá pak koaliční dohodu do konce roku. Podpora by se mohla zvednout hlavně handicapovaným a seniorům, kteří žijí doma. "Tam bych chtěl prioritně to navýšení směřovat," řekl ministr. Podle něj je potřeba domácí péči důstojně ocenit.

Příspěvek na péči se vyplácí od roku 2007. Postižení a senioři si za něj mají zaplatit opatrování v zařízení či doma. Dospělí dostávají podle své závislosti na pomoci měsíčně 880, 4400, 12.800 a 19.200 korun a děti 3300, 6600, 13.900 a 19.200 korun. Dva nejvyšší příspěvky se na nynější hodnotu zvedly naposledy od pololetí 2019, ale jen lidem v domácí péči. Opatření ji mělo podpořit. Loni v lednu se dvě nejvyšší dávky dorovnaly i klientům v domovech seniorů a v ústavech. Zákonodárci tak chtěli dostat víc peněz do zařízení a zajistit jim větší podíl financí od státu. Poprvé po zavedení se příspěvky zvyšovaly v roce 2016, a to o desetinu. Předtím se v roce 2011 kvůli tehdejší krizi a nutným úsporám snížila nejnižší dávka z 2000 na 800 korun.

Příjemců postupně přibývá. V červenci dávku dostalo 368.000 lidí, před rokem o 9600 méně. Minulý rok se vyplatilo téměř 36,4 miliardy korun, meziročně skoro o 3,7 miliardy víc. Pro letošek má resort práce na příspěvky ve svém rozpočtu 37,6 miliardy korun. Na příští rok ministerstvo financí navrhuje 38,02 miliardy korun. Přidání by příští rok zvedlo výdaje o několik miliard korun.

"V tento okamžik s tím návrh státního rozpočtu nepočítá, ostatně jako nepočítal v letošním roce i s jinými mandatorními výdaji, které jsme museli vyřešit. Tuto věc bychom řešili operativně v průběhu příštího roku... ta částka, kterou máme v tento okamžik pro kapitolu ministerstva práce (v chystaném rozpočtu), se už měnit nebude," uvedl Jurečka. Peníze na přidání by mohly podle něj putovat z rozpočtu z pokladní správy a vládní rezervy.