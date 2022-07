Jurečka představí změny v penzích, třeba bonus 500 Kč za vychované dítě

Praha - Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se dnes chystá představit změny penzí, které začnou platit od ledna. Od příštího roku by se měly starobní důchody zvyšovat o bonus 500 korun za výchovu dítěte. Takzvané výchovné má dostat ten z rodičů, který o potomka převážně pečoval. Jurečka by mohl informovat i o valorizaci důchodů.

O děti v Česku pečují většinou matky. Obvykle zůstávají s potomky na rodičovské. V práci mívají ženy nižší výdělky, a to i kvůli péči. Pracují také v méně placených oborech a na nižších pozicích. Podle výzkumů ale dostávají méně než mužští kolegové i za stejnou práci na stejných postech. Nižší příjem se odrazí i v nižší penzi. Podle důchodové ročenky v roce 2020 průměrný senior pobíral zhruba 15.900 korun a průměrná seniorka 13.200 korun.

Navyšování důchodu o 500 korun za vychované dítě nařizuje novela, kterou přijala krátce před loňskými podzimními volbami tehdejší Sněmovna. Bonus se připočítá do zásluhové části penze. Spolu s ní se pak bude valorizovat. Týká se to i předčasných důchodů. Podle podkladů k normě by jen v prvním roce výdaje měly činit téměř 19 miliard korun, každý další rok se pak budou zvedat. Z čeho se suma pokryje, zákon neřeší.

Penze se skládají ze dvou částí. Solidární díl je stejný pro všechny a zásluhová výměra se stanovuje podle odpracovaných let a odvodů z výdělků. Vládní lidovci mluví hlavně o potřebě ocenění zásluh za výchovu dětí, tedy budoucích plátců odvodů na penze. Jurečka opakovaně zmínil, že rodičům by k důstojnému důchodu z veřejného systému mělo stačit vychování potomků a bezdětní by si měli na stáří naspořit.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci prvního čtvrtletí 2,36 milionu starobních penzí. Průměrná částka činila 16.249 korun. Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Letos kvůli inflaci mimořádně vzrostly od června a znovu se upraví od září. Jurečka už dřív řekl, že další valorizace pak bude od ledna.