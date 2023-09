Jurečka: Pracující uprchlíci letos na odvodech zaplatí kolem 12 až 15 mld Kč

Praha - Uprchlíci z Ukrajiny, kteří v Česku pracují, zaplatí letos na odvodech kolem 12 až 15 miliard korun. Na začátku tohoto týdne mělo práci celkem 113.000 lidí s dočasnou ochranou. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministerstvo práce připravuje další novelu zákona lex Ukrajina, v pořadí už sedmou. Norma by podle ministra měla prodloužit možnost poskytování podpory a případně upravit podmínky jejího vyplácení. Naposledy se pravidla zpřísnila od července. Podle údajů ministerstva vnitra bylo v ČR k nedělní půlnoci 367.700 dětí a dospělých s vízem k ochraně. Většinu tvoří ženy a děti.

"K pondělku pracovalo víc jak 113.000 lidí s dočasnou ochranou. Číslo stále narůstá od začátku července, kdy jsme pravidla podpor zpřísnili - je to víc než 9000 lidi navíc na českém pracovním trhu," uvedl Jurečka. Dodal, že podle průměrných odhadů za letošek od pracujících a uprchlíků stát získá na odvodech kolem 12 až 15 miliard korun. "Je potřeba se na to dívat i touto optikou velmi silného přínosu pracujících ukrajinských uprchlíků pro celou českou společnost," řekl ministr práce. Upozornil, že příchozí se uplatňují ve firmách, službách, zdravotnictví či v sociální péči.

Podpora uprchlíků se od července změnila. Lidem, kteří mohou pracovat, stát ubytování poskytuje zdarma pět měsíců. Solidární příspěvek domácnostem, které příchozí přijaly, se přestal vyplácet. Humanitární dávku získají jen uprchlické domácnosti s příjmem pod životním minimem a stanovenými náklady na bydlení. Organizace na pomoc běžencům snížení podpory i její nastavení kritizovaly. Varovaly před ztrátou bydlení i před rozšířením práce načerno.

"Systém je nastaven velmi dobře, efektivně, motivačně. Chová se férově a spravedlivě," řekl dnes ministr.

Uprchlíci mají v Česku dočasnou ochranu zatím do konce března příštího roku. EU má shodu na tom, že se lhůta o rok prodlouží. Kabinet dnes schválil šestou novelu zákona lex Ukrajina, která ochranu zajišťuje do března 2025. Normu dostane k projednání Parlament a k podpisu pak prezident. Ministerstvo práce připravuje pak sedmou novelu, která se týká sociální pomoci. Jurečka řekl, že zákon má umožnit poskytování podpory další rok. Resort práce vyhodnotí také údaje o vyplácení humanitárních dávek a o příjmu uprchlických domácností za první měsíce po zavedení červencových změn, podle toho případně pravidla upraví. Podle Jurečky by úpravy měly být "spíš velmi umírněné".

Uprchlíci z Ukrajiny si asi budou moct prodloužit dočasnou ochranu do jara 2025

Uprchlíci z Ukrajiny si zřejmě budou moct prodloužit dočasnou ochranu v Česku o další rok, tedy do konce března 2025. Novelu zákona zvaného lex Ukrajina dnes schválila vláda, čeká ji projednání ve Sněmovně. Dosavadní průběh ruské agrese proti Ukrajině podle ministerstva vnitra, které materiál předložilo, nenasvědčuje tomu, že by v blízké době byl návrat ukrajinských uprchlíků do jejich domovů možný. Novela předpokládá přeregistraci uprchlíků během příštího roku. O jejím schválení informoval novináře ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Dočasná ochrana umožňuje běžencům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh. K pondělní půlnoci bylo v České republice 365.875 lidí s dočasnou ochranou a Česko udělilo přes půl milionu víz. Část z nich se ale vrátila na Ukrajinu. Většinu lidí s dočasnou ochranou v ČR tvoří podle dřívějších informací ministerstva vnitra ženy a děti.

Postup prodloužení ochrany bude podle Rakušana stejný jako letos. Uprchlíci se budou muset do 15. března 2024 nejprve elektronicky registrovat, při registraci si zároveň zarezervují termín k osobní návštěvě pracoviště vnitra. Obdrží tam vízový štítek, kterým bude možné prodloužení prokázat. K vyznačení štítku se budou muset lidé dostavit do konce září příštího roku.

Novinkou bude dotazník, který budou muset žadatelé o prodloužení ochrany vyplnit. Dosavadní průzkumy mezi uprchlíky totiž byly na dobrovolné bázi, a stát tak nemá k dispozici komplexní informace například o vzdělání, bydlení či složení domácností držitelů ochrany. "Údaje poskytnuté cizincem v dotazníku budou sloužit pro statistické účely s cílem podpory integračních opatření," uvedlo vnitro.

Novela reaguje také na změny ve školství a množící se poptávku cizinců po asistenci při návratu na Ukrajinu. Obecná pravidla pro dobrovolný návrat podle zákona o pobytu cizinců ani podle zákona o dočasné ochraně nejsou podle autorů předlohy vyhovující a dostatečně flexibilní. Ministerstvo vnitra proto plánuje vytvořit samostatný speciální program, který předloží ke schválení vládě.