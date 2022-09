Jurečka: Pomoc s drahými energiemi vláda představí začátkem příštího týdne

Praha - Vláda má podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) jasno o konkrétní pomoci domácnostem, veřejnému sektoru i firmám s drahými energiemi. Ještě čeká na výsledek mimořádného zasedání evropských ministrů pro energetiku, které se uskuteční v pátek v Bruselu. Český kabinet by poté měl mimořádně jednat v pondělí v podvečer a následně představit detaily podpory. Jurečka to novinářům řekl ve středu před půlnocí po jednání vlády.

Ministři dnes podle Jurečky relativně dlouho diskutovali o záležitostech týkajících se energetiky. "Máme poměrně jasnou představu o tom, jaká konkrétní pomoc může ze strany vlády přijít," uvedl. Konkrétnější být nechtěl, pouze upřesnil, že pomoc se bude týkat domácností, veřejného sektoru, tedy nemocnic, sociálních služeb, škol či obcí a krajů. Jurečka zmínil i adresnou pomoc pro firmy.

"Vláda opravdu pracuje na tom, abychom měli to řešení. My to řešení dneska už finalizujeme a to řešení velmi brzy budeme schopni aplikovat do praxe," řekl dále.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve středu uvedl, že pro podniky jeho resort připravuje program kompenzací. Minulý týden mluvil o náhradách podnikům ze zpracovatelského odvětví, které prokážou provozní ztrátu kvůli vysokým cenám energií. Takové nastavení se podle něj ukázalo jako nedostatečné. Nový návrh proto počítá s kompenzacemi pro firmy, kterým kvůli současné krizi klesla ziskovost, řekl.

Evropští ministři by v pátek podle Síkely měli probrat několik variant řešení krize. Česká republika bude chtít na jednání zařadit například tzv. iberijský model, který by na trhu odděloval ceny elektřiny a plynu. Síkela chce otevřít i diskusi o možnosti omezení prodejů emisních povolenek.

Evropská komise navrhuje zavést cenový strop na plyn dovážený z Ruska. Vedle toho unijní exekutiva počítá i s využitím neočekávaných zisků energetických firem na pomoc ohroženým spotřebitelům či s povinným omezením spotřeby elektřiny v nejvytíženějších hodinách.

Národní řešení vysokých cen energií vláda představí příští týden, řekl Fiala

Národní řešení vysokých cen energií vláda představí příští týden, řekl ve středu večer premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro CNN Prima News. Fiala už dřív uvedl, že národní řešení doplní, nebo nahradí evropské řešení, které by mohlo vzejít z pátečního mimořádného zasedání unijních ministrů pro energetiku. Na otázku, zda má jeho důvěru ministr Síkela, premiér odpověděl, že stojí za každým členem vlády a výhrady jim říká osobně.

"My jsme jako předsednická země (EU) svolali radu ministrů pro energetiku a pracujeme na evropském řešení, ale souběžně, a to chci všem občanům říct, pracujeme na národním řešení, které představíme příští týden v návaznosti na to, jak bude vypadat evropské řešení," uvedl Fiala. Národní řešení bude podle něj spočívat v zavedení garantovaných cen elektřiny a plynu pro domácnosti, zajištění dostatku energie pro veřejné instituce a kritickou infrastrukturu za přijatelné ceny a v pomoci pro podnikatele.

Český a společný unijní postup se musí propojit, řekl Fiala. "Jsem optimistický v tom, že k nějakému evropskému řešení dospějeme," dodal. K tomu, jak by mohl cenový strop u elektřiny vypadat, se odmítl vyjádřit. "Některé věci nemůžeme říkat, protože jsou cenotvorné," poukázal. Velkoobchodní cena elektřiny pro německý trh s dodáním v příštím roce, která je pro Evropu klíčová, minulý týden v pondělí poprvé překonala 1000 eur (zhruba 24.600 Kč) za megawatthodinu. Po oznámení představitelů EU o plánech ke snížení cen energií pak ale začala klesat.

"Moji důvěru mají všichni členové vlády. Pokud mám nějakou výhradu, tak jim to řeknu osobně a neříkám jim to přes média," odpověděl Fiala na otázku, zda je spokojen se Síkelovou prací. Koordinační skupina při úřadu vlády podle něj neznamená převod energetické agendy pod vládu, ale vznikla, protože tato agenda přesahuje jedno ministerstvo. Na řešení vysokých cen energií se podle premiéra vedle ministerstva průmyslu a obchodu podílejí také ministerstva financí, spravedlnosti nebo legislativní rada vlády.