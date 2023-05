Jurečka: Podstatná jednání o konsolidačním balíčku by měla být tento týden

Praha - Podstatná jednání k takzvanému konsolidačnímu balíčku k ozdravení státních financí by se měla uskutečnit do konce tohoto týdne. Na velké části změn mají už vládní strany shodu. Novinářům to řekl vicepremiér a šéf vládních lidovců Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj platí, že soubor navrhovaných opatření vláda představí v polovině května. Jednání vládních politiků o jednotlivých krocích dnes pokračuje.

"Počítáme, že opravdu tento týden by se měla odehrát všechna ta podstatná jednání ke konsolidačnímu balíčku, abychom prostě dokázali mít finální koaliční shodu. Vzhledem k tomu, že jednání probíhají už několik měsíců, řadu týdnů, mnoho věcí už máme odpracováno. Na velké části z nich je dohoda. Předpokládám, že tento týden bychom na pracovní úrovni měli dotáhnout i ty, u kterých zbývá dohodu uzavřít," řekl dnes Jurečka.

Takzvaná K15, kterou tvoří trojice politiků z každé vládní strany, se vrátila k jednání dnes odpoledne. Minulé úterý o změnách debatovala šest hodin. Šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný pak novinářům řekl, že se jednání posouvají a debata se vede asi o 60 položkách konsolidačního balíčku.

Premiér Petr Fiala i ministr financí Zbyněk Stanjura (oba ODS) už dříve uvedli, že balíček by měl snížit strukturální deficit asi o procento HDP, tedy o 70 miliard korun. Loni byl tento schodek 2,6 procenta HDP. Podle některých ekonomů i politiků by ozdravování financí mělo být ale rychlejší.

Stanjura už dříve uvedl, že by chtěl snižovat státní dotace za desítky miliard. Navrhoval sloučení dvou snížených sazeb DPH i přesun některých položek mezi sazbami. Podle dostupných informací by se mohla zrušit řada daňových výjimek jako třeba sleva na nepracující manželku či zavést nemocenské pojištění pro zaměstnance.

Podle Stanjury projednávaná opatření vycházejí ze stanovisek jednotlivých koaličních stran a z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ta navrhla soubor 12 kroků na straně výdajů a 17 na straně příjmů celkem za 200 miliard korun. Doporučovala návrat sazby daně z příjmu na výši před zrušením superhrubé mzdy, zrušení státní podpory stavebního spoření a některých daňových výjimek, zpoplatnění vysokých škol, snížení počtu policistů, omezení dotací v zemědělství nebo zkrácení rodičovské. Stanjura opakovaně řekl, že většina úsporných opatření by měla být na výdajové straně a vláda se zavázala nezvyšovat celkové daňové zatížení.

Jurečka už dříve řekl, že si dovede představit třeba zvýšení daní u vyšších příjmů. Podle něj by bylo na místě u některých oborů i případné přehodnocení výše výdajových paušálů. Srovnat by se mělo, zda jsou nastaveny objektivně a odpovídají realitě a nákladovosti živnosti, uvedl vicepremiér. "Podotýkám, to je věc někdy v budoucnu, ne teď aktuálně," dodal Jurečka.