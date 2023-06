Jurečka počítá ve Sněmovně s dlouhou debatou o důchodech, připustil drobné změny

Praha - Vládní koalice počítá při debatě o důchodech se zasedáním Poslanecké sněmovny během noci a v pátek. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připustil na tiskové konferenci před dnešním zahájením zasedání drobné změny v parametrech, to ale až v dalších čteních normy. Zopakoval, že s opozicí, která avizovala podrobnou debatu, diskutoval o návrzích na několika jednáních. Od kritiků změn se mu podle něj nedostává vize, jak systém do budoucna konsolidovat. Uvedl, že opozice s cílem návrhu souhlasí, nelíbí se jí ale kombinace jednotlivých parametrů.

Vládní návrh na zpomalení běžných valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasný důchod obsahuje také nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací penzí v podstatě dočasným přídavkem. Koalice nechala k úvodnímu kolu debaty svolat mimořádnou schůzi. Vláda by podle normy chtěla rozhodovat už letos v září o valorizaci důchodů pro příští rok.

Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle Jurečky přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, tedy stejně jako před rokem 2018.

Předčasný důchod by měl být možný nejvýš tři roky před dosažením důchodového věku. Jít by do něj mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit víc než dosud. Penze se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je stejná pro všechny a v zásluhovém procentním díle se odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí. Podle novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část valorizovat neměla.

Pokud by se ceny zvedly nejméně o pět procent od posledního přidání, měli by důchodci a důchodkyně stejně jako teď při mimořádné valorizaci dostat víc peněz. Pobírat by měli dočasný přídavek a zvednout by se jim měla i zásluhová část penze. O kolik procent by zásluhový díl v předchozím roce kvůli zdražování rostl, o tolik procent by bylo jeho běžné navýšení pak nižší.

SPD a ANO odmítají vládní důchodovou novelu, avizují obstrukce

Vládní novela se zpomalením valorizace penzí podle opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) poškodí současné i budoucí důchodce. Podle hnutí ANO pětikoalice důchodce ožebračuje. Předseda SPD Tomio Okamura před dnešním zasedáním poslanců avizoval obstrukce, jejichž délku ale nelze podle špiček hnutí odhadnout. Okamura však řekl, že je připraven za důchodce "bojovat přes noc či celý víkend". SPD novelu zcela odmítá a bude navrhovat její zamítnutí v prvním čtení. Předloží také vlastní pozměňovací návrhy. Stejně tak ANO, které podle předsedkyně frakce Aleny Schillerové počítá s vystoupením většiny z 50 přítomných poslanců. Řekli to dnes novinářům.

SPD novelu zcela odmítá, podle Okamury kabinet neplní své lživé sliby o důchodové reformě, ale místo toho sérií několika úprav parametrů sníží důchody. Poškodí tak současné i budoucí důchodce, řekl. "Předložíme vlastní pozměňovací návrhy, které budou směřovat k ochraně příjmů důchodců," uvedl.

Také ANO počítá s obdobným postupem. "Z principu nám vadí, jakým způsobem vládní pětikoalice přistupuje k úsporám, opět přichází snaha penzistům sahat na jejich zasloužilé penze," uvedla Schillerová. Hnutí chce proti normě "bojovat v prvním čtení". V záloze má hnutí ANO ale i pozměňovací návrhy.

Šéf poslanců SPD Radim Fiala řekl, že poslanci opozičního hnutí jsou připraveni dlouze mluvit. Pětikoalici budou vysvětlovat, že dostane důchodce velmi rychle do obtížné sociální a ekonomické situace. SPD chce bojovat, aby důchodci nepřišli o reálné příjmy, dodal. "Nemůžu říct, jak to bude dlouhé, ale poslanci jasně řekli, že chtějí vystoupit," uvedl.

Fiala nechtěl odhadovat, jak by se mohlo jednání protáhnout. "S ANO jsme strategii nekoordinovali, jen jsme si řekli, že důchodce nedáme," doplnil. Okamura řekl, že má "dost sil" a "spát nepotřebuje". "Je jedno, jestli tu budu přes noc nebo celý víkend. Budeme ze všech sil hájit zájmy příjemců důchodů, nic nedáme zadarmo," doplnil. Podle Schillerové dnes do Sněmovny dorazilo pět desítek poslanců jejího klubu a absolutní většina z nich vystoupí v úvodu schůze.