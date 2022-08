Jurečka plánuje síť energetických poradců ke zvládání drahých energií

Ledvice (Teplicko ) - V Česku by mohla od podzimu začít fungovat síť poradců ke zvládání drahých energií. Energetické poradenství by se mohlo zaměřovat na možnosti úspor, získání podpory na obnovitelné zdroje i na případné využití dávek na bydlení. Novinářům to dnes při své návštěvě Ústeckého kraje řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pod jaký úřad by noví poradci měli spadat, nechtěl zatím přiblížit. Na poradenskou síť plánuje využít evropské peníze z operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

"Pracujeme na modelu, abychom vytvořili síť lidí ke zvládání základního energetického poradenství, abychom byli schopni nasměrovat lidi k dobrému hospodaření," uvedl ministr. Podle něj by poradci mohli radit jak dosáhnout úspor třeba díky výměně žárovek, úsporným spotřebičům, zateplení budov či změně způsobu vytápění. Jurečka zmínil dotace na pořízení tepelných čerpadel, výměnu kotlů či pořízení fotovoltaických panelů.

Podle ministra už nyní úřady práce pomáhají klienty nasměrovat k různým podporám a příspěvkům i "v oblasti edukace". Pod jakou instituci by noví poradci měli patřit a jak by jejich síť měla vypadat, ale Jurečka zatím neřekl. "Nechtěl bych říkat konkrétní parametry formy pomoci. V průběhu září chceme mít jasno," uvedl. Dodal, že by se poradenství mělo dát hradit z evropských peněz z OPZ+ a fungovat by mělo od podzimu.

Jurečka poznamenal, že problematika vysokých nákladů na energie spadá pod víc resortů. Podotkl, že jeho ministerstvo práce tak bude spolupracovat s ministerstvem životního prostředí. Obě ministerstva mají ve správě lidovci.