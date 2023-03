Jurečka odvoláním Najmona odblokoval řešení problémů úřadů práce, řekl Fiala

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) se zastal ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ve sporu s odvolaným generálním ředitelem Úřadu práce ČR Viktorem Najmonem. Předseda vlády dnes dopoledne před odletem na evropský summit do Bruselu novinářům řekl, že odvoláním bývalého šéfa otevřel Jurečka cestu k modernizaci instituce tak, aby plnila své úkoly. Podle dnešní Mladé fronty Dnes (MfD) ministr Najmonovi nabídl mimořádnou odměnu, pokud rezignuje, jinak že mu dá špatné služební hodnocení. Najmon si rozhovor s Jurečkou nahrál. Deník část nahrávky zveřejnil na webu. Jurečka Najmona odvolal v polovině února, od loňska opakovaně vyjadřoval nespokojenost s jeho řízením úřadu.

Fiala obsah článku nekomentoval, zatím ho nečetl. "S úřadem práce a vedením úřadu práce byl dlouhodobě velký problém. Stěžovala si na to řada lidí. Byla to situace, která byla dlouhodobě neúnosná. Pan ministr Jurečka se snažil o změnu managementu a o to, aby se úřady práce posunuly dál a potřebné činnosti mohly vykonávat efektivně, moderně a dostatečným způsobem. Na tom se nebyl schopen s vedením úřadu práce shodnout. Tehdejší ředitel byl chráněn služebním zákonem, Pan ministr hledal cestu, jak se na odchodu dohodnout," řekl premiér. Podle něj se situace v úřadu práce odblokovala a změna bude dobrá i pro zaměstnance.

Ve zveřejněné nahrávce ministr Najmonovi říká, že mu půlhodinová debata neukazuje, že by Najmon své řízení změnil. Jurečka uvádí, že v Najmona jako manažera nemá důvěru a nevidí smysl v pokračování "půlročního pingpongu", který podle něj není ku prospěchu úřadu. Žádá ho o rezignaci s mimořádnou odměnou, jinak mu předá nepříznivé hodnocení a po něm spolupráci ukončí. Najmon MfD řekl, že s takovou nabídkou počítal a proto ji chtěl mít zaznamenanou. Odejít "dohodou" považoval za nepřijatelné a odměnu za "držhubné".

Úřady práce čelí od loňska náporu. Sklízejí kritiku za zpožděné vyřizování a vyplácení dávek. Ministr Najmona kritizoval opakovaně. Minulý rok několikrát zmínil, že generální ředitel není při řešení potíží dostatečně aktivní a i přes navrhovaná opatření se situace nevyvíjela dobře. Najmon výtky a výhrady odmítá. ČTK už dřív sdělil, že své odvolání považuje za svévolné a nezákonné a proti rozhodnutí se koncem února odvolal. Ministerstvo opakovaně uvedlo, že odvolání bylo v souladu se služebním zákonem. Dočasně úřad vede vrchní ředitel sekce informačních technologií ministerstva Karel Trpkoš. Odbory si stěžují na přetíženost pracovníků, nízké výdělky i postup zavádění digitalizace.

Služební hodnocení obsahuje "známkování" výsledků. Ty mohou být vynikající, velmi dobré, dobré, dostačující či nevyhovující. Zákon u služebního místa představeného upravuje odvolání, pokud je v hodnocení závěr o nevyhovujících nebo dostačujících výsledcích. Jurečka už začátkem prosince novinářům řekl, že nespokojenost s řízením úřadu práce promítne do Najmonova hodnocení. Zopakoval to pak i v dalších týdnech.

ANO: Jurečka mohl porušit služební zákon

Pokud je nahrávka ohledně odvolání Najmona autentická, mohl být porušen služební zákon. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to řekl její předseda Karel Havlíček. Fiala by měl podle něj případně ministra Jurečku odvolat.

"Stínová vláda na základě právních stanovisek konstatuje, že celá věc má prvky vydírání, uplácení a může se jednat o zneužití pravomoci úřední osoby. Máme služební zákon, který byl jednoznačně porušen," řekl Havlíček. Hnutí vyzvalo Fialu, aby v případě potvrzení pravosti nahrávky situaci řešil, a pokud shledá, že byl služební zákon porušen, Jurečku odvolal. "Současně aby informoval veřejnost, jaký zvolí další postup," dodal Havlíček.