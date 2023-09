Jurečka: Odhad, že o předčasný důchod v září požádá 10.000 lidí, se asi naplní

Praha - Předpoklad, že by v září při měsíčním odkladu přísnějších pravidel penzí mohlo jít do penze dřív dalších 10.000 lidí, se nejspíš naplní. Naznačují to počty podaných žádostí za první dva zářijové týdny. Přesná čísla k polovině měsíce se chystá Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnit tento týden. Novinářům to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle ředitele ČSSZ Františka Boháčka bude případná delší doba vyřizování penzí záviset na celkovém měsíčním počtu podaných žádostí. Šéf úřadu zdůraznil, že předčasné penze výhodné nejsou. Pobíraná částka se trvale krátí.

Podmínky pro předčasné důchody zpřísňuje důchodová novela. Vláda původně počítala s tím, že začne platit od září. Prezident Petr Pavel zákon podepsal 1. září. Norma bude účinná od října. Případní žadatelé a žadatelky tak dostali ještě měsíc na podání žádosti o předčasnou penzi. Jurečka už dřív odhadl, že by toho mohlo využít kolem 10.000 lidí a důchodové výdaje by to příští rok mohlo zvednout až o čtyři miliardy korun.

"Ta čísla za první dva týdny měsíce září - řekněme - odpovídají tomu odhadu, který jsem vyslovil na konci srpna. Předpoklad, že by předčasných odchodů do důchodu mohlo být kolem 10.000, v tento okamžik vypadá, že se toto číslo naplní," řekl na dotaz ČTK ministr. Podle něj by sociální správa měla tento týden zveřejnit údaje za první polovinu září.

Už dřív vedení ministerstva připustilo, že by se kvůli vyššímu množství žádostí mohlo vyřizování penzí prodloužit. "Těžko se to odhaduje. Naprosto zásadní bude, jak bude vypadat celé září. Nevíme, jak se klienti budou chovat," řekl ČTK šéf ČSSZ. Podle něj na počet žádostí mohou mít vliv ale i média, která téma opakovaně připomínají, a tak rozhodnutí k dřívějšímu důchodu podporují. "Předčasný důchod není nic výhodného. Je to něco, co bylo možná potenciálně výhodné na konci loňského roku za nějakých podmínek pro určitou skupinu klientů," zdůraznil ředitel sociální správy.

ČSSZ čelí náporu žadatelů od loňského podzimu. V řadě případů do tří měsíců o penzi rozhodnout nestíhala. Žádostí výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce v polovině loňského října upozornilo na výhodnost předčasných důchodů. Ty byly loni o několik stokorun až tisícikorun vyšší než řádná nová penze letos. Předčasný důchod se ale trvale krátí. Čím dřív před termínem člověk na odpočinek odchází, tím je krácení větší.

Na konci června mělo trvale snížený důchod 696.800 z 2,36 milionu starobních důchodců a důchodkyň. Průměrná pobíraná částka při odchodu do penze v řádném termínu činila 20.233 korun. Ti, kteří šli do důchodu předčasně, měli v průměru 18.398 korun. ČSSZ dostala od ledna do července 140.299 žádostí o starobní důchod. Z nich 68.887 se týkalo penze předčasné.

Novela má počet nových předčasných důchodů i výdaje omezit. Zkracuje možnost jít do penze dřív z pěti na tři roky, zvyšuje krácení, stanovuje podmínku 40 let placení odvodů a ruší valorizaci zásluhové části penze do řádného důchodového věku.