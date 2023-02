Jurečka, odbory a zaměstnavatelé podepsali dohodu na podobě návrhu zákoníku

Praha - Dohodu o připravované novele zákoníku práce společně podepsali ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a zástupci odborů a zaměstnavatelů. Zavázali se v ní, že se žádná ze stran už nebude snažit navrhovanou podobu pracovního kodexu při projednávání v Parlamentu měnit. Na tiskové konferenci to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Návrh novely upravuje podmínky práce na dohodu, nárok rodičů na částečné úvazky či práci na dálku.

"Nebylo to úplně jednoduché, ale nakonec jsme dohodu uzavřeli. V memorandu se zavazujeme k tomu, že nebudeme dělat nepředvídatelné změny, pokud se na tom nedohodneme. Je to kompromis na všech třech stranách," uvedl Jurečka.

Novelu připravilo ministerstvo práce. Přenáší do ní dvě směrnice EU o předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi prací a rodinou. Úprava se mimo jiné týká pravidel práce na dohodu. Změny měly začít platit do začátku loňského srpna. ČR na úpravu legislativy a zavedení do praxe měla přes tři roky. Minulá vláda to neprovedla. Česku hrozí pokuty.

"Jsme v situaci, kdy České republice hrozí případně řízení kvůli evropskému právu," potvrdil Jurečka.

Podle podkladů k novele zákoníku může Evropská komise požadovat jednorázově minimálně 1,31 milionu eur (nyní asi 31,2 milionu korun) a za každý den až do nápravy penále od 1584 do 95.013 eur (37.710 až 2,26 milionu korun).

Podle Jurečky ministerstvo dostalo k navrhovaným změnám v kodexu na sedm desítek zásadních připomínek. Výhrady měla ministerstva, ale i odboráři a zaměstnavatelé. Rozpory se resort snažil odstranit.

Už v minulosti se nedařilo novely zákoníku přijímat kvůli změnám, které se do textu dostaly dodatečně ve Sněmovně jako poslanecké návrhy. Odboráři se tak snažili prosadit třeba uzákonění pětitýdenní dovolené. Memorandum má zabránit tomu, že by se kvůli dalšímu doplňování nemuselo podařit kodex s evropskými pravidly přijmout.

Podle novely by práce na dohodu měla být předvídatelná. Zaměstnavatel by u ní měl předem rozvrhnout pracovní dobu a rozvrh by měl poslat pracovníkovi písemně. Takzvaní dohodáři by měli dostávat také dovolenou podle počtu odpracovaných hodin. Měli by mít i příplatky za práci o svátcích, víkendech, v noci či ve ztíženém prostředí. Při placení odvodů by měli ošetřovné. Po půl roce u firmy by mohli žádat o běžnou pracovní smlouvu. Lidé s dětmi do devíti let či pečující o blízké by měli mít nárok na kratší úvazek, práci na dálku či jiné uspořádání pracovní doby. Zamítnutí by zaměstnavatel musel zdůvodnit, upřesnil Jurečka. Lidé, kteří pracují z domova či na dálku, by mohli dostávat náhradu nákladů.

Dohodu o podobě novely podepsal ministr se šéfy dvou odborových centrál a zaměstnavatelských organizací. Vedle Jurečky podpis připojili předáci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek a šéfové Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.