Jurečka nepovažuje odmítnutí kandidátů do ČEZ za porušení koaliční dohody

Praha - Odmítnutí dvojice pirátských kandidátů do dozorčí rady ČEZ nepovažuje vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) za porušení koaliční smlouvy. Patří do zodpovědnosti ministra financí, koho do rady nominuje, sdělil dnes Jurečka ČTK. Piráti v pondělí kritizovali to, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odmítl do rady na návrh Pirátů nominovat senátora Lukáše Wagenknecha i Janusze Konieczného. Piráti to považují za porušení koaliční dohody a požadují jednání vládních stran.

Jurečka dnes uvedl, že koaliční smlouva být porušena nemohla. "Je zodpovědnost ministra, koho do dozorčí rady nominuje. Pokud má pochybnosti, může daného nominanta odmítnout. Počítám s tím, že se (předseda Pirátů a vicepremiér) Ivan Bartoš se Zbyňkem Stanjurou domluví," doplnil. Šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová má informace zatím jen z médií. "O dohodovacím řízení oficiálně ještě nejsem od koaličního partnera informována," sdělila Adamová ČTK.

Stanjura podle Pirátů oznámil, že do dozorčí rady energetické společnosti ČEZ dosadí jen kandidáty občanských demokratů a lidovců, ostatní místa mají být volná, případně se mají obsadit kooptací. "Koaliční dohoda byla, že má každá koaliční strana zástupce v ČEZ. A dohoda se má dodržovat," uvedl v tiskové zprávě šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Za neseriózní od Stanjury i premiéra Petra Fialy (ODS) označil fakt, že se informaci Piráti dozvěděli den před dnešní valnou hromadou ČEZ, kdy už nebylo možné předložit jinou nominaci.

Bartoš odmítavé reakci nerozumí a doufá v to, že ji Stanjura přehodnotí. "Pokud ne, musíme vyvolat dohodovací jednání koalice," doplnil. Dohodovací řízení se podle koaliční smlouvy Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN uplatní, pokud strany nenaleznou dohodu ve vládě. Koná se na úrovni K15, kde zasedají za každou stranu předseda a další dva zástupci.