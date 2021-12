Jurečka: Návrhy vlády v demisi k cenám energií potřebným lidem nepomohou

Praha - Předlohy vlády ANO a ČSSD v demisi reagující na zdražování energií jsou plošným rozdáním peněz a nepomůžou lidem, kteří pomoc kvůli cenám elektřiny a plynu skutečně potřebují, řekl dnes ve Sněmovně předseda KDU-ČSL a nastupující ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Naopak končící ministryně financí Alena Schillerová (ANO) návrhy kabinetu hájila, lidé by díky nim ušetřili podle ní za energie tisíce korun ročně.

Ve Sněmovně se k předlohám rozhořela diskuse před hlasováním o návrhu programu mimořádné schůze, kterou k nim nechali svolat poslanci prakticky již opozičního hnutí ANO. Jurečka zopakoval, že poslanci pětice stran sněmovní a nastupující vládní většiny podpořit návrh programu nemohou. Nebude tak zřejmě schválen a schůze se neuskuteční.

Jurečka se vyslovil pro adresnou pomoc lidem, kteří by se ocitli kvůli vysokým cenám energií v tíživé finanční situaci. Řešení dosluhující vlády podle něho znamená, že se rozpustí víc než 25 miliard korun, lidem to ale nepomůže. Pro naprostou většinu lidí nepřináší řešení dosluhující vlády odpověď na otázku, jak budou schopni energie zaplatit, poznamenal.

Schillerová naopak prohlásila, že pokud se Sněmovna odmítne návrhy zákonů zabývat, vyšle veřejnosti signál, že je odtržena od reality. Průměrná domácnost ušetří podle ní několik set korun už díky rozhodnutí o odpuštění daně z přidané hodnoty na elektřinu a plyn za listopad a prosinec. "Zákony mohou lidem na energiích ušetřit další tisíce korun ročně," uvedla Schillerová, která vede sněmovní klub ANO.

Způsob pomoci, se kterým přišla nastupující vládní koalice, odmítl končící ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Poukazoval na to, že do vážné nebo kritické situace se může dostat 90 procent domácností, což je asi 5,4 milionu odběrných míst, a tyto domácnosti by musely úřady práce testovat ohledně jejich příjmů a úspor. "To se utestujeme k smrti a budeme to dělat několik měsíců," poznamenal.

Předseda SPD Tomio Okamura zkritizoval ANO i pětikoalici kvůli tomu, že podle něho "servilně kývou" na klimatické cíle Evropské unie. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) navíc podle Okamury nepředložil řešení, jak zabránit zdražování energií, včas.

Končící vláda chce osvobodit dodání plynu a elektřiny od daně z přidané hodnoty na celý příští rok, běžně spadá do sazby 21 procent. Část výnosu z prodejů emisních povolenek má jít podle dalšího z návrhů na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií. Poslední z předloh by umožnila kompenzovat domácnostem část regulované ceny elektřiny.