Jurečka na sjezdu odborů: Na zvýšení tarifních platů není ve vládě shoda

Praha - Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes na sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR uvedl, že na zvýšení tarifních platů od 1. ledna 2023 ve vládě není shoda. Kraje jako zřizovatelé velké části zařízení sociálních služeb podle něj dostanou na příští rok 26,5 miliardy korun, což je meziroční navýšení o 12,2 procenta. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se z účasti na sjezdu odborů omluvil, do 11:30 nedorazil ani jiný zástupce ministerstva.

Fotogalerie

Vláda podle Jurečky hledá cestu, jak reagovat na rostoucí výdaje a zároveň nezvyšovat deficit státního rozpočtu. Důvody jsou podle něj i ekonomické, protože obsluha rostoucího státního dluhu stojí každý rok také nemalé peníze.

Poskytovatelé sociální péče podle Jurečky peníze na zvýšení platů a mezd mají. "Navýšení celkové částky na sociální služby je prostorem, aby zřizovatelé navýšili odměňování," uvedl. Podle něj kraje s částkou, kterou jim jako dotaci na sociální služby ministerstvo navrhlo, souhlasily. "V požadavcích krajů přišla částka, kterou potřebují na platy a mzdy. To jsem plně zohlednil," dodal.

Připomněl, že kromě stanovení minimální a zaručené mzdy nemá nad soukromými poskytovateli sociální péče včetně krajských či obecních ministerstvo práce (MPSV) žádnou pravomoc. Stejně tak ministerstvo zdravotnictví stanoví jen výši platů v příspěvkových organizacích, na mzdy soukromých vliv nemá. Odbory dlouhodobě upozorňují, že rozdíly mezi platy stejných nelékařských profesí ve státních nemocnicích a smluvními mzdami v ostatních zařízeních se liší i o 8000 korun.

Jurečka také uvedl, že MPSV chystá změny zákonů, které budou mít dopady na pracovní podmínky zaměstnavatelů v sociálních službách. "Legislativně budeme v příštím roce reagovat na to, abychom nastavili standardy v sociálních službách. Je to něco, co musíme udělat i kvůli financování z EU," uvedl. Řešit chce také pravidelnou valorizaci příspěvku na péči a materiálně-technické standardy, které určují podmínky pro prostory, ale také vytápění nebo personální zabezpečené poskytovaných služeb.