Jurečka: MŽP chystá zjednodušení povolování výstavby větrných elektráren

Praha - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravuje zjednodušení povolování výstavby větrných elektráren. V územích bez zvláštní ochrany krajiny by měl být proces jednodušší. Na konferenci Svazu měst a obcí to řekl ministr životního prostředí a práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) fungovalo v Česku na konci prvního čtvrtletí 120 větrných elektráren s instalačním výkonem 342,5 MWe (elektrický megawatt).

"Za ministerstvo životního prostředí chceme zjednodušit proces u větrných elektráren s provazbou na povolovací procesy. Odlišila by se území se zvláštní ochranou. V územích bez ochranných limitů by povolení bylo zjednodušené. Nemůže to být jen o fotovoltaice, která má v průběhu 12 měsíců roku své limity," uvedl Jurečka. Podle něj je nutné v jednotlivých oblastech energetickou soběstačnost zajistit podle místních podmínek díky mixu sluneční, větrné či vodní energie a biometanu či biomasy.

"Finančních prostředků na potenciál obnovitelných zdrojů budeme mít opravdu velké množství," řekl ministr. Vyzval starosty, aby projekty připravili a o podporu požádali. Podotkl, že díky obnovitelným zdrojům se městům a obcím podaří snížit výdaje za energie do budoucna a jejich případné nynější investice se vrátí.

Vodních elektráren fungovalo podle ERÚ na konci března v Česku 1608, jejich výkon byl 353,9 MWe. Slunečních elektráren existovalo 29.231 s instalačním výkonem 2173,4 MWe. Energii z biomasy získávalo 81 provozoven s výkonem 2836,6 MWe. Celkem 416 zařízení na bioplyn zajistilo 334,5 MWe.

Komunitní energetiku v obcích podpoří dvě novely energetického zákona. První podle Jurečky upravuje hlavně distribuci a další mechanismy, druhá po novém roce umožní uchovávání energií. Změny začnou v praxi platit příští rok od července.

Ministerstvo životního prostředí nyní poskytuje například dotace na snížení energetické náročnosti obytných budov. Bytové i rodinné domy mohou získat peníze na zateplení či solární panely. Jurečka starosty požádal, aby ve svých obcích či městech vytipovali lidi, kteří by mohli podporu využít.

Tento týden ministr uvedl, že resort letos poskytl podporu na téměř 50.000 solárních elektráren na střechách, čtyřikrát víc než loni. Očekává, že příští rok by stát mohl podpořit víc než 100.000 domácností.