Jurečka: MPSV připravuje podporu pro ukrajinské rodiny v ČR i pro uprchlíky

Praha - Ministerstvo práce připravuje podporu pro rodiny ukrajinských pracovníků v Česku, kteří odjedou na Ukrajinu bránit vlast. Pomoc má zabránit propadu domácnosti po výpadku jednoho z příjmu. Mimořádnou dávku by mohli případně získat také uprchlíci. Nutné ale budou legislativní úpravy. Novinářům to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kvůli ruské invazi a válečnému stavu je na Ukrajině mobilizace. Týká se mužů od 18 do 60 let. Někteří ministři uvedli, že Ukrajinci budou nejspíš z ČR odjíždět. Podle údajů ministerstva vnitra mělo v lednu povolení k přechodnému pobytu 67.035 ukrajinských mužů a 41.190 žen. Trvale mohlo v ČR žít 46.616 Ukrajinců a 44.369 Ukrajinek. Podle statistik úřadu práce firmy a instituce v Česku zaměstnávaly v lednu 115.849 ukrajinských mužů a 82.621 žen.

Podle Jurečky ministerstvo připravuje úpravu nastavení dávky mimořádné okamžité pomoci. "Pokud budou muži muset narukovat, abychom jejich rodiny, když ztratí příjem, dokázali podpořit. Modifikujeme mimořádnou okamžitou pomoc. Přistoupíme v příštích dnech pravděpodobně k legislativní úpravě," uvedl Jurečka.

Dávku by případně mohli získat i uprchlíci. Podle ministra při eskalaci situace na Ukrajině mohou do Česka dorazit desetitisíce lidí, kteří budou potřebovat zabezpečení. Vedle dávkové podpory zmínil hlavně ubytování, zajištění míst ve školách, začleňování i psychologickou pomoc. Česko by mohlo nabídnout Ukrajině také odlehčovací zdravotní pobyty dětí, které by mohly přicestovat a zůstat tu několik týdnů či měsíců, řekl Jurečka. Podobné akce se organizovaly už v minulosti.

Dávka mimořádné okamžité pomoci patří mezi dávky hmotné nouze. Získat ji mohou jen lidé ve velmi tíživé situaci. Posuzuje se příjem i majetek všech členů domácnosti. Podpora má být také jednorázová, ne opakovaná. Vedení resortu za covidové epidemie i kvůli prudkému zdražení energií pravidla vyplácení zmírnilo.

Ministr uvedl, že by se ještě mohlo upravit posuzování finančních a majetkových poměrů i možnost opakování výplaty a výše dávky. Nyní je možné podporu získat také až po roce pobytu v ČR. Jurečka řekl, že by do dvou týdnů chtěl předložit návrh legislativních změn, které by nastavení uvolnily. Ministerstvo by pak mohlo v pokynech úřadům práce pravidla upřesňovat podle potřeby.

Uprchlíci by měli v Česku mít takzvaná víza ke strpění, upřesnil ministr. Podle něj by příchozí měli mít možnost v ČR pak ale i pracovat.