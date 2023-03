Jurečka: MPSV chystá revizi systému dávek, víc se provážou se zaměstnáváním

Praha - Ministerstvo práce připravuje revizi systému dávek. Po ní by se měly státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi víc provázat se zaměstnáváním. Pomoc od státu by tak měla být adresnější. Novinářům to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Už dřív uvedl, že by se revize měla provést letos. Koncepční změny dávek a adresnější zacílení pomoci "ve vhodných případech" slibuje vláda ve svém aktualizovaném programovém prohlášení.

"Připravujeme určitou revizi sociálního systému právě s adresnější formou pomoci rodinám s dětmi. Budeme ji spojovat s angažovaností na pracovním trhu, abychom rodiče, kteří dlouhodobě na trhu práce nejsou, k zapojení motivovali. Zároveň aby děti viděly dobré vzory, že pokud má rodič zdravé ruce, nohy a hlavu, pracuje," uvedl Jurečka. Podle něj má výsledkem být "provazba" státní sociální podpory, hmotné nouze a aktivní politiky zaměstnanosti.

Mezi dávky státní sociální podpory patří dětské přídavky, příspěvky na bydlení či rodičovská. Do dávek hmotné nouze spadá příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. U většiny podpor hraje roli příjem domácnosti. Z peněz na aktivní politiku zaměstnanosti stát přispívá na rekvalifikace, zapracování, mentora, generační tandemy, digitální kurzy či společensky účelná pracovní místa.

"Žadatel nepracuje, nemá podporu v nezaměstnanosti, není v evidenci, může ale dostávat poměrně velkorysou podporu v příspěvku na bydlení," uvedl ministr. Podle něj by ale stát vedle finanční pomoci měl lidem pomáhat i pracovat.

K adresnější podpoře a provázání dávkového systému mají sloužit podle Jurečky údaje z registrů. Resort plánuje například zavedení rejstříku dohod. Zjistit se tak má třeba to, jak vysoký má pracovník při práci na dohody ve skutečnosti celkový příjem. Upravit se má také podoba rekvalifikací a celoživotního vzdělávání, podotkl ministr. Podle něj nabídku míst pro znevýhodněné doplní sociální podniky. Zákon, který jejich fungování upraví, se připravuje.

Jurečka už dřív řekl, že prvotním cílem revize nejsou rozpočtové úspory, i když by je měla také přinést. Změny by se měly udělat tak, aby v systému dávek nebyl prostor ke zneužívání, uvedl při nedávnem představení aktualizovaného vládního programu ministr. Revizi systému dávek slibovaly i předchozí vlády. Také jejich ministři mluvili o zneužívání podpor. Experti na sociální problematiku odmítají, že by se dávky masově zneužívaly. Nastavení systému kritizují, doporučují jeho zjednodušení.

Do dávek v hmotné nouzi loni putovalo zhruba 5,7 miliardy korun. Předloni to bylo kolem 5,2 miliardy korun. Na dávky sociální podpory stát vydal loni 45,5 miliardy korun. V předminulém roce to bylo 44,7 miliardy. Na náhradním výživném za neplatiče se v minulém roce vyplatilo 159,3 milionu korun. Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo loni v rozpočtu 1,3 miliardy. Další peníze poskytla v různých projektech na podporu zaměstnávání Evropská unie.