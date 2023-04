Jurečka: Mimořádné valorizace by nově neměly mít vliv na řádná zvyšování penzí

Praha - Mimořádné valorizace důchodů by nově neměly mít vliv na další řádná zvyšování penzí. Po dnešním jednání se zástupci opozičního hnutí SPD to novinářům řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Konkrétní princip chce představit později, ještě se o něm podle něj diskutuje. Představitelé hnutí SPD ohlásili, že návrhy směřující ke snížení řádných ani mimořádných valorizaci důchodů nepodpoří.

"Rozhodně platí to, že tady budou zachovány řádné valorizace, které budou minimálně odrážet plný inflační nárůst," zdůraznil Jurečka. U mimořádných valorizací nepředpokládá jednorázovou dávku, ale určitý příspěvek zahrnutý do měsíční penze. "Bude se chovat jinak jenom v tom, že nám nebude vytvářet navyšování výměry důchodu," řekl ministr.

Příspěvek by důchodci dostávali vždy do konce daného roku, tedy do řádné valorizace. Do ní se má promítat podle ministra plný růst cen za 12 měsíců.

Důchody se nyní zvyšují pravidelně vždy v lednu, a to o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Mimořádně rostou, když přírůstek cen od posledního přidání překročí pět procent.

Nynější pravidla mimořádných valorizací podle Jurečky trvale posilují zejména nadprůměrné a vysoké penze. Nový princip by neměl takzvaně rozevírat nůžky mezi těmito důchodci a mezi lidmi s nízkými a podprůměrnými penzemi, podotkl.

Jurečka také trvá na zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, i ony se debatují. "Nechci žádný konkrétní parametr zmiňovat," poznamenal. Předseda poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že ministerstvo práce a sociálních věci navrhuje čtyři podmínky, podle hnutí je jich příliš mnoho. Ani Fiala však nebyl konkrétní.

Ministr potvrdil, že na všech parametrech shoda nebyla. Ujišťoval však, že lidé, kteří začali pracovat velmi brzy, budou moci využívat i institut předčasného odchodu do důchodu. Nemělo by se už ale podle ministra stávat, aby předčasný odchod do penze byl výhodnější než pozdější řádný, jako to nastalo loni.