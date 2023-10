Jurečka: Lidovci chtějí rozvíjet daňovou podporu rodin se třemi a více dětmi

Praha - Lidovci chtějí rozvíjet daňovou podporu rodin se třemi a více dětmi. Předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka mluvil na dnešní programové konferenci v Praze o daňových prázdninách. Řečníci se v prvním bloku konference zaměřili i na dostupné bydlení a slaďování pracovního a rodinného života.

Jurečka zdůvodnil zaměření rozvoje daňové podpory na rodiny se třemi a více dětmi tím, že takových rodin je sice jen deset procent, ale vychovávají 30 procent dětí. "Chceme, aby opravdu tady byly daňové prázdniny pro tyto rodiny, protože mít tři a více dětí je už opravdu finančně velmi náročné," zdůraznil. Výchova dítěte stojí podle něho až čtyři miliony korun.

Poslankyně Marie Jílková ve vystoupení o slaďování rodinného a pracovního života zdůraznila například zajištění 70.000 míst v zařízeních pro děti předškolního věku v roce 2030. Tato zařízení musí být podle ní finančně i místně dostupné. "Je tady velká poptávka a malá nabídka," uvedla poslankyně a poukazovala na nízký podíl využívání částečných úvazků v Česku. Na státu je podle ní vytvoření podmínek a mantinelů.

Na bydlení se v příspěvku zaměřili lidovci Adéla a Adam Šilarovi, podle nichž není dostupné a přitom jde o politické téma číslo jedna pro mladé lidi. Lidovci například chtějí, aby řádní nájemníci měli zajištěn nájem trvalý. "Kdo platí, mají smlouvu, musí mít jistotu, že si jistotu bydlení udrží," zdůraznil Šilar. Oba straníci mluvili také třeba o zvýhodněných hypotékách a bonusech za děti, opravách starých domů i o podpoře dřevostaveb.

"Nechceme nechat téma pro různé populisty a extremisty," řekl k řešení migrace do Evropy europoslanec Tomáš Zdechovský. Migrační politika musí být podle něho tvrdá, ale také lidská a spravedlivá. "Nesmíme pomáhat pašerákům zlepšit jejich byznys," zdůraznil europoslanec. O tom, kdo přijde do Evropy, podle něho nesmí rozhodovat pašeráci ani aktivisté. "Chceme tvrdý přístup k pašerákům a transparentní a flexibilní pravidla pro legální migraci,“ uvedl k lidoveckým představám.

Bezpečnost označil za základní kámen každé společnosti místopředseda Sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek. "Bezpečí si ani nevysedíme, ani nekoupíme, ani nám nenaprší z nebe," řekl. Bartošek varoval před působením dezinformací nebo rozdělováním společnosti na sociálních sítích. Naopak vyzdvihl členství v Severoatlantické alianci.

Dnešní konference má podle lidovců prezentovat spíš dlouhodobé záměry. "Co budeme prezentovat, není jen pro příští rok nebo dva. To jsou záměry, které budeme chtít realizovat s výhledem za rok 2030," řekl novinářům Jurečka v dopolední neformální části akce.

Lidovecká strana chce nově klást důraz také na životní prostředí, problém klimatické změny či na obranu a bezpečnost. V neformální dopolední části dnešní programové konference KDU-ČSL v Praze to ČTK a České televizi řekl předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka.

"To, co budeme prezentovat, není jen pro příští rok nebo dva. To jsou záměry, které budeme chtít realizovat s výhledem za rok 2030," uvedl Jurečka. Podle Výborného tématem nejsou volební programy pro nejbližší léta. "Chceme ukázat, co je vizí ne pro lidovce, ale pro Českou republiku," řekl Výborný.

Odpolední vystoupení se budou podle Jurečky týkat i oblastí, na které bude klást KDU-ČSL důraz nově. "Nebudeme prezentovat jen nové kroky k rodinné a sociální politice a problematice zemědělství a venkova, ale také k problematice klimatické změny, k životnímu prostředí, k obraně a bezpečnosti," uvedl.

Na konferenci v konferenčním centru na Pankráci jsou různé stánky s informacemi například o ochraně vody, o větrné a sluneční energii, o čisté mobilitě a o recyklaci plastových lahví či pneumatik. Účastníci si mohou prohlédnout simulátor větrné elektrárny nebo se seznámit se včelařením, pro jejich ratolesti je k dispozici dětský koutek.

Zatímco v minulém volebním období působila KDU-ČSL v opozici, pro období nynější se vrátila jako součást koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) do vlády. Aktuální volební modely agentur dávají KDU-ČSL jako samostatné straně zhruba 3,5 procenta až pět procent hlasů, což je hranice pro vstup do Sněmovny.

"Musíme znovu nasvítit základní pilíře lidovecké politiky. To je rodina, to je otázka života té rodiny, bezpečné prostředí v udržitelné krajině a přírodě," podotkl k modelům Výborný. S Jurečkou se shoduje na tom, že lidovci plní vyjádření, že budou sociálním svědomím vlády. Předseda KDU-ČSL řekl, že ač je situace poslední dva roky složitá, vládě se daří cíleně podporovat zranitelné skupiny obyvatel. Výborný zmínil v souvislosti s tím konsolidační balíček. "Kdyby nebyli lidovci ve vládě, tak tam těžko budou zachované například slevy na pracující rodiče u dětí do tří let, možná tam vůbec nebude podpora stavebního spoření a další věci," uvedl.

O vizích budou lidovci mluvit na konferenci od 13:00. V trojici tematických bloků promluví například Jurečka, Výborný, ministr životního prostředí Petr Hladík, místopředseda Sněmovny Jan Bartošek a europoslanec Tomáš Zdechovský.

Jurečka podporuje poslaneckou úpravu na zvýšení rodičovského příspěvku v případě narození dvojčat a vícerčat. V neformální dopolední části dnešní stranické programové konference v Praze ČTK a České televizi řekl, že chce o pozměňovacím návrhu trojice vládních poslanců jednat v koalici.

Koaliční poslanci Šimon Heller (KDU-ČSL), Hana Naiclerová a Eliška Olšáková (obě STAN) prosazují, aby se příspěvek u dvojčat a vícerčat zvyšoval příspěvek o 100 procent místo současné poloviny základní dávky. Základní rodičovský příspěvek by měl podle vládní novely o státní sociální podpoře vzrůst o 50.000 korun na 350.000 korun.

Pokud by zákonodárci schválili zvýšení rodičovské na 350.000 korun, podle vládního návrhu by v případě narození dvojčat a vícerčat by činila 525.000 korun. Pokud by se dávka zvyšovala nově o 100 procent, byla by 700.000 korun. Rozpočtové náklady pro příští rok odhadli předkladatelé pozměňovacího návrhu na 40 milionů korun.

"Osobně budu chtít jednat s koaličními partnery o podpoře tohoto pozměňovacího návrhu, abychom dokázali více podpořit rodiče vícerčat. Jejich situace je vždycky složitější, je to náročnější. Myslím si, že si tuto formu zvýšené rodičovské zaslouží. Ale uvidíme, zda se nám na tom podaří najít shodu," řekl Jurečka. Úprava podle něho nemění zásadně principy rodičovského příspěvku. "Je to o politické vůli," podotkl Jurečka.

Sociální skupina pětikoalice v těchto týdnech projednává podle něj možnosti růstu příspěvků na péči, které dostávají lidé se zdravotním postižením. Parametry pak posoudí předsedové vládních stran. Jurečka opět uvedl, že dávky by se měly podle koaličních dohod zvýšit příští rok. "Nechceme udělat jen krok zvýšení příspěvku v částkách," uvedl ministr práce. Měl by přibýt podle něj další, pátý stupeň pro lidi, kteří potřebují intenzivní osobní asistenci.

Příspěvek na péči má sloužit lidem s postižením a seniorům k úhradě opatrování v zařízení či doma. Dospělí teď dostávají podle své stupně závislosti na pomoci druhých měsíčně 880, 4400, 12.800 a 19.200 korun a děti 3300, 6600, 13.900 a 19.200 korun.