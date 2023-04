Jurečka: Lidé v náročných profesích by mohli do důchodu až o pět let dříve

Praha - Lidé v náročných profesích by mohli odcházet do důchodu až o pět let dříve a bez krácení penzí, řekl dnes ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro Blesk.cz. Pro ostatní počítá návrh zveřejněný v polovině dubna se zpřísněním, odcházet do předčasného důchodu by v budoucnu měli lidé mít možnost tři, nikoli pět let před řádným termínem, a penze by se jim krátily víc než dosud.

Ministerstvo práce podle Jurečky chystá opatření zacílené na fyzicky náročné profese. "Kdy by tito lidé mohli odcházet do důchodu, aniž by jim důchod byl krácen, až o pět let dříve," řekl. Je to podle něj princip zavedený od letošního roku pro hasiče nebo zdravotnické záchranáře, provázaný s tím, že u fyzicky náročných profesí zaměstnavatel odvádí vyšší pojistné.

Kdo bude mezi pracovníky s vyšší mírou zátěže patřit, zatím není jasné. Obecně jde podle Jurečky o pracoviště, kde náročné prostředí nelze zlepšit kompenzačními pomůckami, třeba místa se zvýšenou teplotou nebo s velkou fyzickou námahou. "Na přesném výčtu těchto profesí pracujeme s ministerstvem zdravotnictví," řekl ministr.

Jurečka v polovině dubna představil návrhy změn ve valorizacích důchodů a také plán zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Vedle zkrácení lhůty pro dřívější odchod do penze a snížení předčasných důchodů proti současnosti plánuje vicepremiér po jednání v koalici návrh doplnit o povinnost 40 let zapojení žadatele o předčasnou penzi do systému pojištění. Kroky jsou podle Jurečky potřebné pro dlouhodobost a udržitelnost důchodového systému.