Jurečka: Koordinátor Vobořil neplní zadání vlády, chci o něm jednat v koalici

Praha - Šéf vládních lidovců Marian Jurečka (KDU-ČSL) míní, že národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil svými návrhy na zavedení regulovaného trhu s některými látkami neplní zadání vlády. Chce o něm debatovat ve vládní koalici. Řekl to dnes novinářům. Vláda na konci srpna souhlasila s regulací prodeje některých látek jako kratom. Vobořil chystá zákon o regulovaném trhu s konopím s pravidly pro prodej, licence, danění či pěstování. Tento týden v rozhovoru serveru iDNES.cz odpovídal i na dotaz, zda by regulovaný trh mohl fungovat třeba i u kokainu. Uvedl, že si myslí, že by fungovat mohl. Dodal, že jednotlivé látky by se ale měly regulovat podle rizikovosti. To ve svém programovém prohlášení píše i vláda. Vobořilovu reakci ČTK zjišťuje.

"Budu chtít na koaliční úrovni otevřít debatu, jestli s takovýmito postupy a takovýmito nápady pan protidrogový koordinátor plní zadání vlády. Já si myslím, že v tento okamžik neplní," uvedl Jurečka.

Vobořilův rozhovor označil za velmi nešťastný. "On nemluví za sebe, on je protidrogový koordinátor, který je vládním protidrogovým koordinátorem," řekl šéf vládních lidovců. Návrh na stanovení pravidel pro regulovaný trh s konopím považuje za "velmi diskutabilní" bez znalosti rizik, která z něho mohou plynout. "Protidrogový koordinátor začíná už potom říkat, že by o něčem podobném uvažoval v případě kokainu a podobně. My tady nemáme být ani žádné Mexiko, ani Bangladéš, ani prostě žádná země, kde drogy populaci a především mladší lidi výrazně decimují," uvedl Jurečka. Dodal, že si nepřeje "žádnou kriminalizaci dědečků a babiček" kvůli pěstování rostliny pro vlastní léčbu.

Vláda ve svém programovém prohlášení píše, že regulace návykových látek bude odpovídat míře jejich škodlivosti. Kabinet uvádí, že při řešení problematiky závislostí chce uplatňovat politiky podle "vědecky ověřeného a vyváženého konceptu prevence rizik a snižování škod".

Plán boje proti závislostem s opatřeními do konce roku 2025 schválil Fialův kabinet letos koncem dubna. V materiálu počítá se zavedením přísně regulovaného trhu s konopím. Pravidla jeho nastavení připraví skupina expertů. Vobořil dlouhodobě poukazuje na to, že při důsledné regulaci je možné výrobu, distribuci a prodej kontrolovat. Účinnější je pak i prevence. Už dřív řekl, že díky kontrolovanému trhu by stát mohl na daních také ročně získat miliardy korun.

Lidovečtí politici o Vobořilovi po jeho rozhovoru na sociálních sítích psali jako o "PROdrogovém koordinátorovi". Vobořil o regulaci a postupu podle škodlivosti jednotlivých látek, tedy i alkoholu či tabáku, mluví dlouhodobě. Jako koordinátor nesouhlasil třeba se zachováním nulové spotřební daně na tiché víno, které lidovci prosadili.