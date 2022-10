Jurečka: KDU-ČSL ani Hladík nechtějí zatěžovat vládu pochybnostmi

Praha /Brno/Třebívlice (Litoměřicko) - Vicepremiér a předseda lidovců Marian Jurečka pokládá za důležité, aby KDU-ČSL zastupoval ve vládě člověk, který nebude zatížen žádnou pochybností či mediální kauzou. Řekl to v souvislostí s nominaci lidoveckého kandidáta Petra Hladíka na funkci ministra životního prostředí, kterou ve čtvrtek probere širší vedení KDU-ČSL. Hladík podle Jurečky na své kandidatuře nelpí, sám si uvědomuje vážnost situace kvůli policejnímu vyšetřování korupce v Brně a ani on nechce zatěžovat vládu. Čtvrteční schůzku s Hladíkem na Hradě prezident Miloš Zeman na Jurečkovu žádost zrušil. Šéf lidovců uvedl, že odkladem chce získat čas na zvážení všech okolností.

Policie při dnešní razii kvůli údajné korupci během přidělování bytů v Brně požádala dosavadního náměstka brněnské primátorky Hladíka o přístup do jeho kanceláře a o podání vysvětlení. Mezi obviněnými není.

Prezident Miloš Zeman při dnešní návštěvě Ústeckého kraje prohlásil, že se nemusí zabývat kompetencí Hladíka na ministra, protože návrh na jeho jmenování byl podle informací od Jurečky a premiéra Petra Fialy (ODS) stažen, což ale lidovci popřeli. Hrad podle Jurečky chybně pochopil žádost o zrušení schůzky s Hladíkem jako stažení nominace. KDU-ČSL ji ponechává, sdělila ČTK mluvčí KDU-ČSL.

Premiér Petr Fiala ČTK napsal, že na komentář k situaci si chce nechat několik dní, aby mohl analyzovat informace. Počká i na výsledek čtvrtečního jednání KDU-ČSL.

"Pro mne je důležité, aby za KDU-ČSL byl ve vládě člověk, u kterého nebudeme muset řešit nějaké pochybnosti případně nějaké mediální kauzy. Nechci, abychom vládu zatěžovali nějakými problémy nad rámec toho, co dnes řešíme z hlediska věcné agendy," řekl Jurečka novinářům. Hladík podle něj na nominaci nelpí a má dost zkušeností, aby věc posoudil. "On sám si uvědomuje, jak je situace zásadní. Po kauzách, které jsme tu měli například s panem Mlejnkem, si myslím, že ani on nemá ambici se pouštět do něčeho, co by znamenalo problémy pro KDU-ČSL, vládu, tuto zemi," doplnil s odkazem na nedávnou rezignaci ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka kvůli kauze Dozimetr.

Hladík má na ministerstvu životního prostředí nahradit stranickou kolegyni Annu Hubáčkovou, která oznámila rezignaci kvůli zdravotnímu stavu. Jurečka uvedl, že si Hladík zatím nastuduje písemné podklady, které obdržel od policie. Poté, co stranické kolegy s podrobnostmi zásahu seznámí, lidovci rozhodnou, jak budou dál postupovat s jeho nominací. O výsledku bude Jurečka informovat premiéra.

O odklad schůzky s prezidentem Jurečka požádal, aby byl čas na zvážení všech okolností. Zmínil, že na druhou stranu je třeba o novém ministrovi rozhodnout rychle i s ohledem na české předsednictví EU. Například v neděli měl odjet do Bruselu, aby řídil jednání evropských ministrů životního prostředí.

"Je to nová situace a my potřebujeme zjistit dostupné informace a vše zanalyzovat. K nějakému závaznému komentáři tedy budu potřebovat pár dní. Situací se ostatně bude tento týden rovněž zabývat nominující strana KDU-ČSL v rámci svých vnitřních mechanismů," napsal ČTK premiér Fiala.

Na dotaz, zda by neměl být postup koalice rychlejší, Jurečka uvedl, že svolat celostátní výbor na středu nebylo možné mimo jiné kvůli tomu, že v tento den odlétá s Fialou na zahájení summitu EU.

Kriminalisté v souvislosti s dnešní razií v Brně zadrželi deset lidí. Prověřují aktivity spojené s činností konkrétní městské firmy, dále v souvislosti s privatizací městských domů a také s dotačními podvody páchanými na území města Brna.