Jurečka jmenuje nového šéfa úřadu práce, opozice kritizuje utajování jména

Praha - Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se chystá v pátek uvést do funkce nového generálního ředitele Úřadu práce ČR. Na dnešním jednání sociálního výboru Sněmovny to řekl šéf sněmovního podvýboru pro IT, dávkové systémy a problematiku úřadu práce Michael Rataj z koaličního hnutí STAN. Kdo by měl instituci od 1. září řídit, však ministerstvo zatím nezveřejnilo. Členové výboru kritizovali, že ministr jméno i po skončení výběrového řízení nadále tají.

Pozice šéfa úřadu práce je neobsazená od poloviny února, kdy Jurečka odvolal tehdejšího generálního ředitele Viktora Najmona. Řízením pak dočasně pověřil ředitele ministerské sekce informačních technologií Karla Trpkoše. Podle Rataje by se měl nový ředitel poslancům představit na jednání sněmovního podvýboru 13. září, kde mají zástupci resortu informovat o stavu a vývoji informačních systémů.

"Já nevěřím svým uším, že nevíme, kdo je generální ředitel úřadu práce i poté, co bylo výběrové řízení a co už jsme zváni na seminář, kde bude tento pán neznámý, nebo paní neznámá, nebo to neznámo... Nechápu, proč jsme nebyli informováni, kdo bude generální ředitel úřadu práce, když víme, jaké je v úřadu napětí... Nemusíme tuto informaci tajit, když je po výběrovém řízení a je to jasné," uvedl poslanec opozičního hnutí ANO Aleš Juchelka. Žádal proto na dnešním jednání výboru o informace.

Kdo úřad povede, chtěli znát i jeho straničtí kolegové. "Já jsem se pídil, pídil a dopídil jsem se toho, že výběrové řízení bylo ukončeno někdy mezi 6. a 8. srpnem. Teprve 1. září by měl být nový generální ředitel oznámen. Je to poměrně nestandardní postup, minimálně pro nás jako členy výboru," řekl Igor Hendrych (ANO).

Podle Rataje je jméno nového šéfa úřadu "přísně tajná informace". Dodal, že ani on sám ji nedostal. "Atakoval jsem i pana ministra (Jurečku) v této věci, ale nemám důvěru," řekl Rataj. Podle něj nový šéf oficiálně nastupuje 1. září, kdy ho ministr do funkce uvede. "Nějaké zákulisní informace mám, ale ty nemám pověření pouštět," přiznal Rataj.

Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči a tři uchazečky. Jedna z nich podmínky nesplnila a byla vyřazena. Jurečka už dřív novinářům řekl, že plánovaný nástup nového šéfa či šéfky 1. září chce dodržet. Uvedl také, že by nové vedení mělo dokončit proměnu instituce v klientsky vstřícný a plně digitalizovaný úřad. Minulý týden šéf resortu na tiskové konferenci oznámil, že v příštích dvou letech by se měla síť poboček úřadu díky digitalizaci upravit. Pracovišť i úředníků by mohlo ubýt.

Na začátku dubna bylo v úřadech práce podle údajů ministerstva vnitra 12.150 míst. Po republice fungují téměř tři stovky kontaktních pracovišť. Informace o plánu na rušení některých poboček vyvolaly vlnu nevole, s kritikou přišli opoziční politici. Úřady čelí od loňska náporu žadatelů a přibyla jim také nová agenda. Pracovníci a odbory si stěžovali na zahlcení, fluktuaci, zastaralé vybavení i podobu digitalizace. Sněmovní sociální výbor Jurečku opakovaně vyzval k vyřešení situace.