Jurečka dvěma góly zařídil výhru nad Plzní a udržel Slavii ve hře o titul

Praha - Fotbalisté pražské Slavie ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili na svém hřišti Plzeň 2:1 a udrželi se v boji o ligový primát. "Sešívaní" ztrácejí dvě kola před koncem sezony stále pět bodů na vedoucí Spartu, která si dnes doma poradila s Bohemians 1905 2:1. O titulu se může rozhodnout v úterý, pokud Sparta uhraje alespoň bod na Slovácku nebo když Slavia zaváhá v Olomouci.

Duel Slavie s Plzní rozhodl v Edenu dvěma góly v páté a 69. minutě útočník Václav Jurečka. Na druhé straně se prosadil pouze v 56. minutě Nigerijec Rafiu Durosinmi. Pražané potvrdili pozici nejlepšího týmu v domácím prostředí, když zvítězili v 16. ze 17 utkání v ligovém ročníku.

Slavia doma v nejvyšší soutěži neprohrála s Viktorií 13. duel po sobě a navázala na březnový triumf 2:1. Západočeši nevyhráli v nejvyšší soutěži popáté za sebou. Obhájci titulu už mají jisté konečné třetí místo.

Domácí kouč Trpišovský se na rozdíl od prohraného derby na Letné v minulém kole (2:3) vrátil k rozestavení se dvěma stopery. Na hrotu se tak našlo místo pouze pro Jurečku, nejlepší střelec týmu Van Buren začal na lavičce. V plzeňské bráně překvapivě nastoupil ke třetímu ligovému startu v sezoně Tvrdoň, který nahradil v posledních zápasech nejistého Staňka. Slovenský gólman chytal naposledy 8. října v duelu s Mladou Boleslaví.

Slavia začala náporem a brzy se ujala vedení. Schranz našel před bránou Jurečku, který zblízka usměrnil míč pod břevno. Osmadvacetiletý útočník navázal na poslední domácí zápas proti Bohemians, v němž během výhry 6:0 nasázel čtyři branky.

Plzni chyběl kvůli karetnímu trestu Chorý a i vinou absence nejlepšího střelce se jen ztěžka dostávala do tempa. Další komplikace přišla pro Západočechy ve 14. minutě, kdy Matěj Jurásek ostře došlápl Tvrdoňovi na pravou ruku a nováček v plzeňské sestavě musel vystřídat, v bráně ho nahradil Staněk. Po půlhodině navíc s krvavým zraněním na hlavě odstoupil ze hry i kapitán Viktorie Hejda.

Jedinou plzeňskou gólovou příležitost v úvodním dějství měl v 23. minutě Květ, jenž po Durosinmiho přihrávce ve vyložené šanci netrefil čistě míč ani bránu. V závěru prvního poločasu se Staněk blýskl pohotovým zákrokem nohou při Schranzově nájezdu z levé strany.

V 56. minutě si Durosinmi po Kopicově elegantní patičce odstrčil Oscara a sám před Kolářem nezaváhal. Dvacetiletý Nigerijec dal čtvrtý ligový gól, všechny nastřílel v posledních pěti zápasech.

Slavia po inkasované brance ještě zvýšila tempo. V 65. minutě vybídl Lingr ke skórování na zadní tyči Jurečku, který nejprve trochu laxním zakončením trefil místo poloprázdné brány Staňka a plzeňský gólman následně fantasticky zlikvidoval i dorážku domácího útočníka. Staněk lapil i Douděrův technický pokus.

Tlak nejlepší ofenzivy soutěže vyústil v rozhodující gól v 69. minutě. Jurečka si ukázal Oscarovi, kam chce poslat míč, zaběhl si pro něj za obranu a nekompromisní křižnou ránou o tyč tentokrát nedal Staňkovi šanci. Reprezentační útočník zaznamenal 14. gól v ligovém ročníku a dorovnal bilanci Van Burena. Lepší jsou pouze brněnský Řezníček (19 gólů) a jablonecký Chramosta (15).

Závěr střetnutí nabídl více než 15 tisícům diváků oboustranně otevřený fotbal, další branka už ale nepadla. A to ani po Vydrově vyložené šanci v posledních vteřinách, kterou na poslední chvíli zablokoval před brankovou čárou Ousou. Plzeň tak venku pošesté za sebou nezvítězila, během této šňůry získala jediný bod.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Dobře jsme vstoupili do zápasu a brzy jsme šli do vedení. Pak jsme dobývali pevnou obranu, což se nám dařilo někdy lépe, někdy hůře. Ve druhém poločase byl zápas roztrhaný, hodně brejkových situací, týmy se nestíhaly zformovat do obrany. Po inkasované brance na 1:1 se nám podařilo soupeře přitlačit, což vyvrcholilo nádherným gólem. Bohužel jsme nedokázali přidat další, rozdílový gól a v závěru jsme na to ještě skoro doplatili. Zápas jsme měli dohrát lépe. Utkání Sparty s Bohemians většina hráčů sledovala, znali jsme výsledek. Ale apelovali jsme na to, abychom k našemu zápasu přistoupili profesionálně, abychom vyhráli i pro diváky, kteří přišli. Chtěli jsme oddělit náš zápas od situace v tabulce."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Utkání se pro nás nevyvíjelo vůbec dobře. Po nesmyslném zákroku Matěje Juráska jsme přišli o brankáře Tvrdoně, který má hodně roztrženou ruku, je to dost nepříjemné zranění. Hodně mě to za něj mrzí, protože dostal po dlouhé době příležitost a na začátku zápasu vypadal skvěle. Ale i Jindra Staněk po něm to odehrál výborně. Museli jsme brzy dvakrát střídat, nebyla to jednoduchá situace. I tak jsme podali slušný výkon, sehráli jsme tady lepší utkání než naposledy. Dobře jsme bránili, nenechali jsme soupeře vytvářet si tolik šancí. Hlavně v závěru jsme byli sami nebezpeční, je škoda, že jsme v poslední minutě neproměnili obrovskou šanci."

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:1 (1:0)

Branky: 5. a 69. Jurečka - 56. Durosinmi. Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Hurych - Petřík (video). ŽK: M. Jurásek - Jemelka, Řezník, Bílek (trenér). Diváci: 15.486.

Slavia: Kolář - Douděra (75. Tecl), Holeš, Ogbu (75. Ousou), D. Jurásek - Ševčík (59. Lingr), Oscar - M. Jurásek (59. Van Buren), Zafeiris (80. Provod), Schranz - Jurečka. Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Tvrdoň (16. Staněk) - Řezník, Kaša, Hejda (32. Havel), Jemelka - Kalvach, Bucha - Kopic, Květ (73. Vlkanova), Mosquera (73. Jirka) - Durosinmi (73. Vydra). Trenér: Bílek.