Jurečka: Dřívější penze náročných profesí se nebudou týkat desetitisíců lidí

Praha - Dřívější důchody pro náročné profese by se neměly týkat statisíců či desetitisíců pracovníků. Ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce provedou revizi výčtu rizikových povolání, která by mohla mít na předčasnou penzi bez krácení částky nárok. Po jednání se zástupci zaměstnavatelů o plánovaných změnách důchodového systému to novinářům řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj se dnešní debata dotkla i odvodů živnostníků.

Odbory požadují, aby dřív do důchodu mohli chodit pracovníci dosavadní třetí a čtvrté kategorie. Bylo by to kolem 400.000 lidí. Zaměstnavatelé by za ně platili vyšší odvody. Zástupci firem chtějí po ministerstvu přesnější výčet profesí a analýzy vývoje na trhu práce kvůli výpadku sil i kvůli vyššímu pojistnému.

"Je tady velké množství lidí, kteří se subjektivně cítí těmi, kteří by měli být v náročných profesích. Tady není možné, aby to byl výčet osob v řádů desetitisíců, statisíců. Náš záměr je cílit na lidi, kteří dlouhodobě pracují v profesích, které jsou fyzicky náročné, mají dopad na lidské zdraví a není možné chránit pozici dalšími kompenzačními opatřeními," uvedl ministr. Uvedl, že jeho úřad s ministerstvem zdravotnictví udělají revizi kategorií a přezkoumají rizikovost prací. Podle Jurečky je důležité najít "rovnováhu a transparentnost" ve výčtu povolání a provozů, u nichž bude dřívější penze možná.

Dnešního jednání se účastnili zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Hospodářské komory. Debatu nechtěli přiblížit. "Dohodli jsme se, že nebudeme říkat konkrétní parametry, i když jsme se o některých bavili... Bylo tady tolik úniků, které neodpovídaly projednávaným materiálům. Nechci zvyšovat nejistotu," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý. Další jednání by se mělo podle něj uskutečnit v příštích dvou či třech týdnech.

Podle Dlouhého je při očekávaném demografickém vývoji penzijní reforma zásadní. Ve 30. letech začnou odcházet do penze silné ročníky ze 70. let, tedy takzvané Husákovy dětí. Výpadek pracovních sil tak bude velký, další generace ho nezvládnou doplnit. Propad mohou ještě prohloubit dřívější důchody lidí v náročných profesích. Zaměstnavatelé požadují po Jurečkovi analýzy vývoje trhu práce a další rozbory. Zajímalo je dnes i nastavení odvodů osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

"Jsou tu v zásadě dva možné pohledy a dvě možné cesty do budoucna. Buď budou tyto osoby odvádět to minimální pojistné, ale pak bude k tomu adekvátně nízký důchod, nebo přistoupíme v nějaké míře k úpravě pojistného, aby lidé měli v budoucnu férový a důstojný důchod. Vedeme diskusi o tom, jak to parametricky nastavit a kterou z variant zvolit, případně jestli je možné mít obě dvě varianty," uvedl ministr. Při minimálních odvodech by se pak živnostníci podle něj museli na stáří zajistit sami, nízký důchod by si museli sami doplnit ze svých investic či majetku.

Jurečka řekl, že by se zástupci zaměstnavatelů měli zapojit také do jeho důchodové komise. Podle představitelů zaměstnavatelských organizací se jedná o nový tým s ohledem na zákoník práce i zdravotní dopady a vyčlenění rizikových profesí.

Návrh své reformy chtěl Jurečka původně představit na přelomu března a dubna. Dnes řekl, že "personální kapacitu" jeho úřadu zabrala příprava změn mimořádné červnové valorizace a potřeba jsou i jednání s opozicí, odboráři a zaměstnavateli. "Několikrát se ještě sejdeme," uvedl ministr. Do několika týdnů by chtěl mít co nejširší dohodu. Nové zákony chce pak k projednávání předložit ve 2. pololetí.