Jurečka: Díky milostivému létu může ubýt práce načerno i nároků na dávky

Praha - Díky milostivému létu pro dlužníky by mohlo ubýt lidí, kteří pracují načerno. Snížit by se mohly i výdaje na dávky. Vyplývá to z vyjádření ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Další kolo milostivého léta začne 1. září a potrvá do konce listopadu. Pokud zadlužení splatí původní dluh veřejným institucím a odměnu exekutorovi, penále, úroky a další platby se jim odpustí a exekuce skončí. Toto oddlužení se týká dluhů, které vznikly do loňského 28. října, tedy do začátku minulého milostivého léta. Není pro lidi v insolvenci.

"Celkový pokles počtu exekucí je přínosný nejen pro dlužníky, kteří dostanou šanci na život bez dluhů, ale současně má i velký celospolečenský význam, protože by měl vést ke snížení počtu osob pohybujících se v šedé ekonomice, a to s sebou nese i snížení nároků na sociální systém našeho státu," uvedl dnes v tiskové zprávě Jurečka.

Mnozí dlužníci podle expertů na sociální problematiku pracují načerno, aby o vydělanou částku při srážkách ze mzdy na splácení nepřišli. Jiní sice práci mají, ale oficiálně dostávají jen část výdělku, zbytek pobírají "na ruku". Stát tak přichází o daně a odvody. Bez oficiálního příjmu pak také lidé žádají o dávky.

Odborníci považují exekuce za zásadní překážku v zaměstnávání. "Čím dříve dostaneme tyto lidi z pastí exekucí, tím dříve maximalizujeme jejich ekonomický potenciál, a to prospěje ve výsledku celé společnosti," řekl před nedávnem ČTK i šéf Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Exekutorská komora evidovala na konci června téměř 4,17 milionu exekucí. Mělo je víc než 683.200 lidí. Na konci loňska bylo exekučních řízení ale bezmála o 260.900 víc. Dlužníků s exekučním řízením bylo víc zhruba o 14.800. Expert na dluhovou problematiku společnosti Člověk v tísni Daniel Hůle uvedl, že za šestiprocentním poklesem počtu exekucí je především minulé milostivé léto a také letošní zastavování takzvaných bagatelních exekucí.

Ve druhém kole milostivého léta bude možné zbavit se od 1. září do konce listopadu dluhů u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Dlužník musí exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel milostivého léta. Může požádat o sdělení výše původní dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Exekutor má odpovědět do 15 dnů. O kolik dnů lhůtu překročí, o tolik se pak dlužníkovi prodlouží čas na splacení. Odměna exekutorovi proti minulé oddlužovací akci stoupne z 908 na 1815 korun. Výslovně se podle zástupců ministerstev práce a spravedlnosti také stanoví, jaké náleží exekutorovi náklady exekuce.

Oba resorty připravily leták s návodem. Připomínají v něm, že se milostivé léto vztahuje jen na platby, které lidé pošlou exekutorovi po 1. září. K dispozici je linka organizace Člověk v tísni s číslem 770 600 800 a web www.milostiveleto.cz. Pomoc nabízejí i další organizace, a to třeba Charita ČR a jejích sedm desítek poraden.