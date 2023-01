Jurečka chystá změny v inspekci sociálních služeb, mohla by být i v utajení

Praha - Pravidla kontroly sociálních služeb by se měla letos změnit. Inspekce by se měla zaměřit víc na zacházení s klienty v zařízeních. Upravit by se měly podmínky pro inspektory, aby mohli poskytování péče kontrolovat v utajení. Novinářům to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Chystané změny reagují na informace z článku týdeníku Respekt o předloňském případu, kdy v jednom ze zařízení pracovník usmrtil mentálně postiženou klientku. O špatném zacházení s handicapovanými či seniory už dřív informovala i další média. Pozornost k tématu přitáhla před více než třemi lety třeba reportáž serveru Seznam zprávy o šikaně obyvatel v jednom ze seniorských domovů.

"Letos změním pravidla pro způsob kontrolní činnosti, abychom na tato zařízení víc zaměřili naši pozornost. Budu chtít upravit legislativně kompetence, aby se člověk, který pracuje v inspekci sociálních služeb, mohl anonymně nechat zaměstnat, aniž by zaměstnavatel věděl, že tento člověk dělá tuto inspekční činnost. Abychom vytvořili systém, který opravdu dokáže nastavit prostředí tak, že si kdokoliv z pracovníků velmi rozmyslí přistupovat k nějaké formě násilí, nelidského zacházení, jakékoliv brutalitě," řekl Jurečka.

Podle poslední výroční zprávy o inspekci sociálních služeb působilo v Česku předloni na konci roku 41 inspektorů. Celkem bylo v inspekci 63 míst, z nich 14 se ale nepodařilo obsadit a osm lidí bylo na rodičovské či dlouhodobé nemocenské. Inspekce v předminulém roce ovlivnila covidová epidemie, pracovníci jich provedli 98. Celkem 32 kontrol bylo v domovech pro seniory, po 13 v domovech se zvláštním režimem a v pečovatelské službě. V ostatních službách šlo o jednotky kontrolních akcí. Jedenáct inspekcí odhalilo porušení zákona, začalo pak správní řízení.

"Pustím se teď do odvážného příměru. Když vezmu svou zkušenost z resortu zemědělství a rozsah zázemí pro zajištění dozoru nad potravinami či v oblasti péče o zvířata, tak tento stát má daleko silnější kapacitu lidí – kterých tady máme víc jak tisíc – kteří se této činnosti věnují. Když se podívám na zajištění inspekční činnosti, abychom dozorovali péči o klienty v sociálních službách, tak se bavíme o daleko menším počtu lidí. Už to ukazuje, že tady není něco v pořádku," uvedl ministr. Podle něj je případné posílení počtu inspektorů ale možné tehdy, pokud se jinde v resortu počet pracovníků sníží. Jurečka věří, že personální přesuny umožní digitalizace.

Změny mají upravit novely či nové normy. Podle vládního legislativního plánu ministerstvo práce předloží letos hned dvě novely o sociálních službách, a to v únoru a v listopadu. Platit by měly od ledna a od července příštího roku. V dubnu by měl resort práce s resortem zdravotnictví kabinetu poslat zákon k úpravě zdravotních a sociálních služeb. Norma by měla být účinná od ledna 2024. V červenci mají být jasné obrysy nového zákona o povoláních v sociální oblasti, do konce roku pak mají být hotové paragrafy. S účinností se počítá od ledna 2025.