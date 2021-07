Praha - Předseda opozičních lidovců Marian Jurečka chce snížit důchody exponentům komunistického režimu v Československu. Lidem, kteří působili ve stanovených funkcích, například ve vládě, v ústředním výboru Komunistické strany Československa nebo ve zpravodajských službách, by se tato doba nezapočítávala do důchodu jako takzvaná doba pojištění. Jurečka to dnes uvedl na svém twitterovém účtu. Návrh předložil ve Sněmovně jako pozměňovací návrh k vládní předloze, která přidává důchodcům od příštího ledna 300 korun nad zákonnou valorizaci.

Jurečka ke zdůvodnění svého návrhu uvádí, že osoby, které se podílely na perzekuci občanů nebo na potlačování lidských práv, například straničtí pracovníci nebo pracovníci bezpečnostních složek, byly za své služby nadprůměrně odměňovány. Šlo nejen o nadprůměrné platy, ale i o sociální výhody pro ně a rodinné příslušníky nebo o záruky vyšších starobních i výsluhových důchodů. Tato privilegia jsou však podle něj nezasloužená, nespravedlivá a nemorální. Za cíl svého návrhu označil Jurečka odejmout nezasloužené výhody poskytované v důchodovém systému bývalým vrcholným představitelům komunistické moci a jejího aparátu v bezpečnostních složkách.

Jeho návrh má dopadnout také na příslušníky někdejší Státní bezpečnosti, Zpravodajské služby generálního štábu nebo zpravodajských jednotek pohraniční stráže. Zasáhl by i tehdejší poslance České národní rady nebo Federálního shromáždění. Období strávené v těchto a dalších stanovených funkcích Jurečkův návrh nazývá službou a doba této služby by se nezapočítávala do doby pojištění. Rejstřík těchto osob by vytvořil Ústav pro studium totalitních režimů a ten by vydával potvrzení o době služby. Zápis v rejstříku by byl vyloučený ze soudního přezkumu. Přezkoumatelné by bylo až potvrzení ústavu, pokud by dotčený člověk zažaloval rozhodnutí příslušné instituce o snížení důchodu.

Vládní předloha, do níž chce Jurečka svůj návrh vložit, míří do druhého čtení, kdy je možné předkládat pozměňovací návrhy. Rozhodne se o ní při závěrečném schvalování.

Obdobný zákon v červnu schválil i slovenský parlament. Slovenský zákon se dotkne důchodů, které pobírají někdejší poslanci parlamentu a členové vlády v komunistickém Československu, dále bývalí příslušníci komunistické tajné policie StB, někteří někdejší řídící pracovníci v bezpečnostních službách či členové a zaměstnanci ústředního výboru Komunistické strany Československa a Komunistické strany Slovenska, a to do pádu komunismu v roce 1989.