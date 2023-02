Jurečka chce s Pavlem mluvit o důchodech a kontrole zneužívání dávek

Praha - Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) přijel do Hrzánského paláce na Hradčanech na první schůzku se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Novinářům řekl, že s ním chce probrat nejen problematiku důchodů, jak avizoval Pavel, ale i změny systému kontrol sociálních dávek. Úřad práce podle něj nevidí všechny příjmy, například pracovníků na dohodu, kteří dostanou peníze takzvaně na ruku. Jurečka chce, aby systém dávek byl "adresný a také férový a motivační", mezery vidí například v příspěvcích na bydlení. Prezidenta plánuje seznámit s legislativními plány ministerstva i chystanými změnami nelegislativního charakteru.

Předseda lidovců je po Vítu Rakušanovi (STAN) a Ivanu Bartošovi (Piráti) třetím vicepremiérem, který Pavla navštíví v Hrzánském paláci, kde budoucí hlava státu úřaduje do své inaugurace 9. března. Pavel v pondělí nechtěl novinářům odpovědět, zda novelu umožňující nižší navýšení penzí, než které nynější zákon důchodcům přiznává, podepíše. Půjde o jednu z prvních norem, ke které se Pavel jako prezident vyjádří. Vláda kontroverzní novelu schválila v pondělí, Sněmovna ji bude projednávat příští týden v úterý.

Průměrná starobní penze by podle návrhu zákona měla od června vzrůst kvůli inflaci o 760 korun místo o 1770 korun, o které by se zvedla podle nynějších pravidel. Podle kabinetu je snížení nutné kvůli udržení důchodového systému, jinak by jeho letošní schodek dosáhl 90 miliard korun. Opozice změnu odmítá podpořit, hrozí stížností k Ústavnímu soudu a obstrukcemi ve Sněmovně.

Penze se podle zákona kvůli inflaci mimořádně navyšují tehdy, pokud přírůstek indexu spotřebitelských cen překročil za sledované období pět procent. Zvedá se zásluhový procentní díl důchodu. Roste o tolik procent, kolika dosáhl cenový přírůstek. Podle novely by se ale měla procentní část penze v červnu zvýšit méně, a to o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Potřeba je na to letos 15 miliard korun navíc. Vláda argumentuje dynamickým růstem penzí v minulém roce a i tím, že musí mít z čeho pomoct i dalším skupinám obyvatel postižených vysokou inflací.