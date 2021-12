Jurečka by ponechal růst platů ve veřejné sféře podle Babišovy vlády

Praha - Ministr práce a sociálních věcí a předseda lidovců Marian Jurečka by dal přednost takovému nárůstu platů ve veřejné sféře, jaký navrhla ještě bývalá koaliční vláda ANO a ČSSD. Řekl to dnes novinářům. Minulá vláda počátkem listopadu rozhodla, že pracovníci státu a veřejných služeb dostanou od ledna přidáno 1400 korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dal už dříve najevo, že s tím nesouhlasí, podle něho by zvýšení platů nemělo být plošné. O vývoji platů a dalších tématech, jako je pomoc lidem postiženým skokovým růstem cen energií, dnes odpoledne jednají koaliční špičky na úřadu vlády.

Jurečka před jednáním upozornil na to, že návrh rozpočtu, který bývalá vláda předložila, s částkou na zvýšení platů nepočítal. Nová vláda chce připravit nový návrh státního rozpočtu. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s tím ale nesouhlasí. "Návrh státního rozpočtu se zvýšením platů ve veřejné sféře počítal od samého počátku," uvedla na sociálních sítích.

"Já bych spíše preferoval variantu ponechat to původní rozhodnutí, nicméně je tady taky nějaká realita státního rozpočtu," řekl Jurečka při příchodu na jednání. Koaliční lídři dnes budou jednat o tom, jak se koalice nakonec rozhodne a zda na středečním jednání vlády případně návrh na růst platů upraví, dodal.

Uvedl, že si nechal zpracovat varianty, co by znamenala z hlediska dopadů na státní rozpočet změna navýšení například o sto korun. Zdůraznil, že pokud chce vláda řešit i další výdaje, například spojené s bojem proti covidu nebo s rostoucími cenami energií, musí také řešit, kde na to vezme.

V případě rostoucích cen energií nabízí Jurečka dvojí řešení. Většinu standardních případů navýšení cen energií by podle něj měla pokrýt upravená výše příspěvku na bydlení. U extrémních výkyvů by měla občanům pomoci úprava dávek mimořádné okamžité pomoci.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová při příchodu řekla novinářům, že jedním z hlavních bodů pro její stranu bude právě energetická krize. Další otázkou je i růst platů ve veřejné sféře. Svůj postoj však předem sdělit nechtěla.