Jurečka by měl dnes představit chystané změny valorizace důchodů

Praha - Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) by měl dnes odpoledne na tiskové konferenci představit koncepční změny valorizace důchodů a úpravu podmínek pro nárok na předčasné důchody. Místo mimořádné valorizace by se měl důchodcům a důchodkyním vyplácet nový solidární příspěvek v případě, pokud by cenový přírůstek překročil pět procent. Dřívější důchod by neměl být výhodnější než řádný.

Dnes se při mimořádné valorizaci zvedá zásluhový díl penze o přírůstek cen, tedy o určité procento. Výrazněji tak rostou vyšší důchody. Při jednorázové změně pro letošní červen vláda prosadila menší navýšení. Zásluhová výměra penze vzroste o 2,3 procenta a všem stejně pak ještě o 400 korun. Podobně by se měl rozdělovat i nový příspěvek - část by byla stejná pro všechny a část by se stanovila podle výše penze, tedy určitým procentem. Jaké by rozdělení mělo být, dosud Jurečka nechtěl přiblížit.

Trvá zároveň na zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Ani v tomto případě ale konkrétní parametry nezmínil. Dosud se mluvilo o tom, že by se například předčasný důchod neměl valorizovat a navyšovat by se pravidelně začal až od řádného důchodového termínu. Větší než dnes by mohlo být také krácení.

Podle ministra by se nemělo stávat, že by dřívější důchod byl výhodnější než pozdější řádný. Jurečka už dřív řekl, že by roli měly hrát odpracované roky a doba odvodů. Nyní se musí platit 35 let. Deník N napsal, že by to mohlo být 40 let.