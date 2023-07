Jurásek přestoupil ze Slavie do Benfiky, kde podepsal pětiletou smlouvu

Lisabon - Fotbalový reprezentant David Jurásek přestoupil z pražské Slavie do Benfiky Lisabon. Dvaadvacetiletý levý bek podepsal v týmu portugalských šampionů smlouvu do roku 2028. Lisabonský velkoklub představil novou posilu na twitteru, Slavia zveřejnila informaci na klubovém webu.

Podle sportovního deníku A Bola uvedla Benfica v prohlášení pro média, že za Juráska zaplatila 14 milionů eur (asi 334 milionů korun). Tím z něj udělala druhého nejdražšího slávistu v historii. Více stál pouze záložník Tomáš Souček, kterého koupil londýnský West Ham v roce 2020 za v přepočtu 521 milionů korun.

Juráskův transfer patří i mezi největší v rámci celé české ligy. Specializovaný server Transfermarkt.com ho řadí na třetí pozici za Tomáše Rosického, za kterého v roce 2001 zaplatil Dortmund pražské Spartě 504 milionů korun. Podle A Bola dostane Slavia i desetiprocentní podíl z případného dalšího přestupu. Hráč má ve smlouvě výstupní klauzuli ve výši 80 milionů eur.

O Juráskově letním odchodu do zahraničí se spekulovalo delší dobu, zájem o něj vedle Benfiky údajně měly i Wolfsburg, Lipsko nebo Nice. "Teď je to oficiální, myslím, že se ulevilo nejenom mně, ale i spoustě mým blízkým. Prožíval jsem to hodně, to by mohli kluci ze Slavie vyprávět, že jsem úplně nebyl ve své kůži. Jsem rád, že to dopadlo, obrovsky se těším," uvedl Jurásek pro web Slavie.

Talentovaný levý bek přišel do vršovického klubu loni v únoru z Mladé Boleslavi. V Edenu se zařadil mezi opory, celkem za "Červenobílé" v 55 soutěžních utkáních zaznamenal tři branky a 15 asistencí. Letos si Jurásek připsal první tři starty za reprezentační A-tým.

Bývalý hráč Mladé Boleslavi, Prostějova nebo Brna by se nyní měl přesunout za novými spoluhráči na soustředění do Anglie. V mužstvu čtvrtfinalistů uplynulého ročníku Ligy mistrů se potká s dalšími dvěma bývalými slávisty, dánským obráncem Alexanderem Bahem a chorvatským útočníkem Petarem Musou.

"Věřím, že přechod do Benfiky bude díky oběma trošku snadnější. I když jsem Petara ve Slavii osobně nezažil, tak věřím, že mi do začátku trošku pomůžou. Nedávno jsem sledoval cestu Benfiky Ligou mistrů a věřím, že na to můžeme navázat," řekl Jurásek.