Jurásek nebyl z reprezentačního debutu nervózní, rodičům o něm předem neřekl

Praha - Fotbalista David Jurásek necítil před reprezentačním debutem proti Polsku v úvodním utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2024 nervozitu. Levý obránce věděl o startu v zahajovací jedenáctce od středy, rodičům ale o něm neřekl, aby zůstal v klidu. Povedeným výkonem a asistencí, jimiž se podílel na výhře 3:1, si vysloužil ocenění pro hráče zápasu.

"Zatím to ještě vstřebávám. I když teď už si to spíš užívám, protože vím, co se nám povedlo. Podařilo se nám porazit Poláky a povedl se mi celkem dobrý výkon. Z toho mám určitě radost," řekl Jurásek v rozhovoru s novináři.

Premiéru v národním A-týmu si připsal ve 22 letech. "Nebyl jsem vůbec nervózní. Hodně mi s tím pomohli kluci v kabině i trenéři. Když máte kolem sebe tolik zkušených borců a nejlepší hráče České republiky, tak vám to pomůže," uvedl Jurásek.

"Věděl jsem od středy, že budu hrát. Do zápasu jsem neřekl ani rodičům, že budu hrát, abych byl v klidu. Nechal jsem to stranou," prohlásil hráč pražské Slavie.

Zápas si vychutnal o to víc díky tomu, že se hrál na domovském stadionu jeho klubu v Edenu. "Celý stadion mám rád. Přišlo hodně fanoušků a celý zápas nás podporovali, což taky hodně pomohlo. O to to bylo hezčí," mínil Jurásek.

Ocenil spolupráci s levým stoperem a střelcem úvodní branky Ladislavem Krejčím mladším, s nímž se zná z působení v Brně. "Hodně jsme si vyhověli. Dost jsme na sebe mluvili a pomáhali si, kde kdo měl být. Z tohoto pohledu nám to dost pomohlo," podotkl Jurásek.

Stranou šla i klubová rivalita, jelikož Krejčí hraje ve Spartě, kde dělá kapitána. "S Láďou to máme nastavené tak, že máme neutrální zónu v Brně, kde se potkáváme se společnými kamarády. V Praze si během sezony nic nedarujeme, tam rivalita je. Teď v reprezentaci jsme opět na neutrální půdě," řekl Jurásek.

Také zbylé dva české góly obstarali sparťané, když se trefili další debutant Tomáš Čvančara, jemuž nahrál právě Jurásek, a Jan Kuchta. "Tahle rivalita se tady neřeší. Samozřejmě se třeba popichujeme na hotelu, ale v zápase jsme všichni spoluhráči, kamarádi. To se vůbec v zápase neřeší. Teď po zápase to můžeme rozebrat," poznamenal Jurásek.

Další duel čeká tým trenéra Jaroslava Šilhavého v pondělí v Moldavsku. "Máme se od čeho odpíchnout. Musíme na tenhle výkon navázat i v dalších zápasech. Tři body z Moldavska jsou jasný cíl, musíme to zvládnout. Mužstvo je složené z hodně zkušených borců, takže s tím nikdo problém mít nebude. Všichni si uvědomují, o co se hraje. Půjdeme do zápasu s čistým štítem. Pojedeme tam uvolněnější, bude to pro nás příjemnější," uvedl bývalý hráč Mladé Boleslavi.

